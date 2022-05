Destroy All Humans! 2 Reprobed: Vorbestellung eröffnet

Jetzt in Crypto investieren: Destroy All Humans! 2 Pre-Order startet heute.

Bürger des Planeten Erde, freut euch! Die Zerstörung der Menscheit findet am 30. August 2022 statt!

An jenem Tag kehren eure mehr-oder-eher-weniger wohlwollenden Herrscher vom mächtigen furonischem Imperium in Destroy All Humans! 2 – Reprobed zurück, um zu Ende zu bringen, was sie angefangen haben.

Crypto wird euch erneut jagen! Nun, genaugenommen ist es der nächste Crypto, Cryptosporidium 138 … aber genug davon, schaut euch den neuen Trailer an:

Destroy All Humans! 2 – Reprobed ist ein getreues Remake des wohl beliebtesten Teils der Destroy-All-Humans!-Reihe. Unser sympathischer, latent bösartiger Alien-Eindringling Crypto (138!) wird sein astronomisches Waffenarsenal nutzen, um in fünf riesigen Open-World-Gebiete für Furore zu sorgen: Bay City, Albion, Tunguska.

Takoshima und auf dem Mond! Die Spieler erleben die „Swinging 60s“ in all ihrer Großartigkeit, schlagen sich mit Hippies, dem KGB und vielen anderen Bedrohungen herum.

Um in den großen Gebieten gut voranzukommen, hat Crypto sein Jetpack im Gepäck, sein Hoverboard parat und natürlich die fliegende Untertasse am Start, die ihr ganz eigenes, praktisches Arsenal an höchst destruktiven Waffen mitbringt.

Die Untertasse hat darüber hinaus ein wichtiges Update erhalten: Wer eine bestimmte Anzahl an Menschen entführt (und dabei strikt dem Rezept folgt!) kann neue Fähigkeiten freischalten.

Und zu guter Letzt bietet Destroy All Humans 2! – Reprobed einen lokalen 2-Spieler-Koop-Modus im Splitscreen, so könnt ihr mit einem Freund oder Freundin oder wem-auch-immer gemeinsam die Menschheit vernichten.

Destroy All Humans 2! – Reprobed erscheint am 30. August 2022 für PC, PlayStation 5 und die Xbox Series S/X. Die UVP für die Standard-Edition liegt bei 39,99 €. Die „Dressed to Skill“-Edition ist für die UVP von 54,99 € vorbestellbar.

Wer Destroy All Humans! 2 – Reprobed vorbestellt, wird umgehend mit dem neuen Multiplayer-Spin-off Destroy All Humans! Clone Carnage belohnt! In Clone Carnage können bis zu 4 Spieler im Online-Modus oder 2 Spieler im lokalen Multiplayer Zerstörung verbreiten. Clone Carnage kann ebenfalls separat erworben werden.