Detective Dotson: Indisches Mystery-Adventure erscheint für Xbox

Der unabhängige Spieleentwickler Masala Games hat angekündigt, dass sein leichtfüßiges indisches Mystery-Adventure Detective Dotson für Xbox-Konsolen erscheinen wird.

Detective Dotson spielt in einer stilisierten 2D-trifft-3D-Darstellung des modernen Indiens, in der die Spieler in die Rolle von Dotson schlüpfen, einem aufstrebenden Bollywood-Star, der zum widerwilligen Detektiv wird.

Detective Dotson ist die Vision des ehemaligen EA-Absolventen (Spore) und Oscar-prämierten Pixar-Künstlers (Toy Story 3, Brave), Shalin Shodhan.

Shalin Shodhan, Gründer und CEO von Masala Games, sagte: „Es ist der Traum eines jeden Spieleentwicklers, sein Spiel auf die Konsole zu bringen, da diese als die höchste Qualitätsstufe gilt, die es zu überwinden gilt.“ „Wir sind dankbar, dass das Xbox Developer Acceleration Program an uns glaubt. Es ist nicht alltäglich, dass eine der führenden Plattformen in der Spielebranche auf uns aufmerksam wird. Ihr Vertrauen motiviert uns, dieser Chance gerecht zu werden.“

Detective Dotson ist von der modernen indischen Popkultur wie Bollywood und Krimiserien wie CID inspiriert, hat aber gleichzeitig einen ganz eigenen Erzählstil und eine eigene Ästhetik, die von Grund auf neu entwickelt wurde und auf realen indischen Städten basiert.

Ihr sammelt Hinweise und löst Rätsel, während ihr einer bunten Schar von Charakteren begegnet, die alle ihre eigenen Geheimnisse haben.

Arjun Varma, India Lead-Global Expansion bei Xbox sagte: „Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass unser von Bollywood inspirierter Detective Dotson auf den Konsolen der Xbox-Serie erscheint. Xbox möchte mit seinem ID@Xbox-Programm einzigartige und vielfältige Spiele aus Indien einem weltweiten Publikum zugänglich machen. Wir sind dankbar, Masala Games als großartigen Partner auf dieser Reise zu haben.“ Detective Dotson wurde in Unity entwickelt und bietet eine episodische Einzelspieler-Story und Couch-Koop-Levels für zwei Spieler sowie einen originalen, authentischen OST, der in Zusammenarbeit mit Nikhil Rao von Indian Ocean entstanden ist – bekannt als Pioniere des indischen Rock auf dem Subkontinent.