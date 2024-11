DETECTIVE: The Motel: Mordermittlungen werden im Dezember aufgenommen

Die Wahrheit über ein schreckliches Verbrechen wird in DETECTIVE: The Motel im Dezember aufgedeckt.

JanduSoft und K148 Game Studio freuen sich, die Veröffentlichung von DETECTIVE: The Motel anzukündigen, der neuen Fortsetzung des Solo-Entwicklers.

Schlüpft in die Rolle eines Detektivs, der in einem mysteriösen Motel voller Geheimnisse einen gruseligen Mordfall aufklären soll. Das Spiel bietet ein realistisches und fesselndes First-Person-Erlebnis, bei dem sich die Spieler auf ihren Verstand und ihre Intuition verlassen müssen.

DETECTIVE: The Motel erscheint am 5. Dezember auf Steam, PlayStation 4|5, Xbox Series und Xbox One (Vorbestellungen sind ab sofort im Xbox Store mit 20 % Rabatt möglich!)