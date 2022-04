Deus Ex: Human Revolution: Geplante Filmadaption von Scott Derrickson gescheitert

Deus Ex: Human Revolution erschien seiner Zeit für die Xbox 360 und lässt sich heute noch über die Abwärtskompatibilität der Xbox One und Xbox Series X|S spielen.

Wie nun herauskam, hatte CBS Films schon im Jahr 2012 eine Filmadaption zum Action-Stealth-RPG aus dem Hause Square Enix in Arbeit. Scott Derrickson und C. Robert Cargill (bekannt für den Film Sinister) waren als Autoren für das Skript dieses Films gedacht, jedoch kam ihnen die Produktion von Marvel′s Doctor Strange dazwischen. Scott Derrickson war darüber hinaus noch als Filmdirektor eingeplant.

Damals sagte Scott Derrickson in einem Interview mit Empire Online: „Wir machten sehr gute Fortschritte mit dem Skript und es ist ein unglaubliches Franchise. Die Leute bei CBS Films engagierten mich und C. Robert Cargill, ich liebe sie, sie sind großartige Menschen. Es war ein wirklich positiver Prozess, der da ablief, es war ein wenig herzzerreißend. Das war das Schlimmste daran, Doctor Strange zu machen. Die Tatsache, dass ich dafür von Deus Ex zurücktreten musste. Ich konnte nicht erwarten, dass sie zwei Jahre auf meine Rückkehr warten.“