Deus Ex: Human Revolution: Hoffnung zerschmettert: Verantwortliche sind Psychopathen, scherzt Synchronsprecher

Deus Ex-Spiel im Jahr 2026? Alle Hoffnungen wurden jetzt zerschmettert: Verantwortliche sind Psychopathen, scherzt Synchronsprecher!

Die aktuelle Diskussion um ein mögliches neues Deus Ex wird durch die Aussage von Elias Toufexis geprägt, der als Stimme von Adam Jensen bestätigt, dass 2026 kein neuer Teil erscheinen wird.

Er erklärt scherzhaft, die Verantwortlichen seien Psychopathen, was die Aufmerksamkeit der Community unmittelbar verstärkte. Diese Bemerkung entstand im Rahmen eines X-Twitter‑Posts, mit dem er zum Jahreswechsel einen Ausblick auf seine Projekte für 2026 gab.

In diesem Beitrag zeigt er vier kommende Produktionen, von denen Marathon klar erkennbar ist. Die drei weiteren Projekte bleiben aufgrund von NDA‑Vorgaben vollständig verborgen.

Gerade diese Kombination aus sichtbarem Titel und drei geheimen Produktionen führte dazu, dass einige Anhänger von Deus Ex erneut Hoffnung entwickelten, obwohl Toufexis die Erwartungen direkt dämpfte.

Die Serie selbst umfasst Deus Ex und Deus Ex Invisible War aus den frühen 2000ern sowie Deus Ex Human Revolution aus dem Jahr 2011 und Deus Ex Mankind Divided aus dem Jahr 2016.

Seitdem befindet sich das Franchise in einer langen Pause, die durch Toufexis’ scherzhafte Aussage über Psychopathen und die geheimen Projekte erneut in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte.