Deus Ex Remastered: Neuauflage auf unbestimmte Zeit verschoben

Die Ankündigung des Remasters zum Immersive Sim-Klassiker Deus Ex war eine der großen Überraschungen der PlayStation State of Play-Show im September. Obendrein lag der Zeitpunkt der geplanten Veröffentlichung mit 5. Februar 2026 in nicht allzu weiter Ferne.

Leider wird daraus nichts, wie jetzt von Aspyr offiziell bekannt gegeben wurde. Um den Erwartungen der Fans gerecht werden zu können, habe man sich dazu entschieden, das Spiel nicht am 5. Februar zu veröffentlichen. Einen neuen Termin nennt man nicht:

„Vielen Dank an die Community für Ihr Feedback nach der Ankündigung von Deus Ex Remastered. Wir haben eure Meinung berücksichtigt und um den Erwartungen der Fans besser gerecht zu werden und den Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten, wird Deus Ex Remastered nicht mehr am 5. Februar 2026 erscheinen. Wir freuen uns darauf, euch zu gegebener Zeit weitere Neuigkeiten mitzuteilen.“ „Alle bestehenden Vorbestellungen werden vollständig zurückerstattet. Wir danken euch nochmals für eure Geduld und Unterstützung.“