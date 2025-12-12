Deus Ex Remastered: Neuauflage auf unbestimmte Zeit verschoben

Die Ankündigung des Remasters zum Immersive Sim-Klassiker Deus Ex war eine der großen Überraschungen der PlayStation State of Play-Show im September. Obendrein lag der Zeitpunkt der geplanten Veröffentlichung mit 5. Februar 2026 in nicht allzu weiter Ferne.
Leider wird daraus nichts, wie jetzt von Aspyr offiziell bekannt gegeben wurde. Um den Erwartungen der Fans gerecht werden zu können, habe man sich dazu entschieden, das Spiel nicht am 5. Februar zu veröffentlichen. Einen neuen Termin nennt man nicht:
„Vielen Dank an die Community für Ihr Feedback nach der Ankündigung von Deus Ex Remastered. Wir haben eure Meinung berücksichtigt und um den Erwartungen der Fans besser gerecht zu werden und den Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten, wird Deus Ex Remastered nicht mehr am 5. Februar 2026 erscheinen. Wir freuen uns darauf, euch zu gegebener Zeit weitere Neuigkeiten mitzuteilen.“
„Alle bestehenden Vorbestellungen werden vollständig zurückerstattet. Wir danken euch nochmals für eure Geduld und Unterstützung.“
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe mich eigentlich schon darauf gefreut. Ist aber nicht schlim. Da am Anfang nächstes Jahr mit Final Fantasy, Dragon Quest & Resident Evil Requiem sehr gut bedient bin. Wenn noch schöner wird, kann ich damit leben.
Kann ich mit leben
Shitstorms sind manchmal halt doch nicht schlecht.
Aber das Spiel benötigt ein Remake und nicht ein Remaster
Seh ich auch so als jemand der nahezu 40 Jahre zockt. Das Spiel hat ein Remake verdient oder ganz sein lassen
Streut doch nicht noch Sals in die Wunde. War gestern schon traurig bezüglich der Nachricht, dass die Arbeiten an ein weitere Deus Ex eingestellt wurden.
Also Remaster brauch ich nicht, aber ein Remake würde ich nehmen.
Ich hab auch alle Deus Ex Teile gespielt, von daher bin ich wohl schon Fan und würde mich über alles neue freuen, daher ja, abwarten ob und wann ich nochmal was dazu spielen kann.
Ist natürlich schade. Tatsächlich ist der erste Teil aber nicht besonders gut gealtert in meinen Augen.
Da hat man wohl Angst wieder was Halbgares zu verkaufen, ist vielleicht besser so.
Meine absolute Lieblingserie. Schade daß da garnichts mehr geht
Ein Remake wäre auf jeden Fall toll.