Deus Ex Remastered: Teaser enthüllt Rückkehr des Cyberpunk-Klassikers

Mit dem offiziellen Announce Teaser zu Deus Ex Remastered feiert einer der bedeutendsten Cyberpunk-Klassiker der Videospielgeschichte sein Comeback.

Das Spiel präsentiert sich als definitive Version von Ion Storms legendärem Immersive Sim, modernisiert für eine neue Generation von Spielern. Neben umfassenden grafischen Upgrades, technischen Verbesserungen und Quality-of-Life-Features soll die Neuauflage das Originalgefühl bewahren und gleichzeitig den heutigen Standards gerecht werden.

Die Handlung von Deus Ex Remastered bleibt dem Original treu. Im Jahr 2052 steht die Welt kurz vor dem Zusammenbruch: Gesellschaften geraten ins Wanken, tödliche Plagen breiten sich unkontrolliert aus und geheime Organisationen ziehen im Hintergrund die Fäden. Inmitten dieses Chaos übernehmt ihr die Rolle von JC Denton, einem nano-augmentierten Agenten von UNATCO, der für Stabilität sorgen soll. Doch schon bald enthüllt ihr eine Verschwörung, die weit über eure Mission hinausgeht und zu einem Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte führt.

Dank der Neuauflage können sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger die dichte Atmosphäre, das komplexe Gameplay und die wegweisende Entscheidungsfreiheit von Deus Ex neu erleben. Mit dem Remaster wird ein Meilenstein der Videospielkultur in moderner Form wieder zugänglich gemacht und für kommende Jahre bewahrt.