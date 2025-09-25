Deus Ex Remastered: Teaser enthüllt Rückkehr des Cyberpunk-Klassikers

Mit dem offiziellen Announce Teaser zu Deus Ex Remastered feiert einer der bedeutendsten Cyberpunk-Klassiker der Videospielgeschichte sein Comeback.
Das Spiel präsentiert sich als definitive Version von Ion Storms legendärem Immersive Sim, modernisiert für eine neue Generation von Spielern. Neben umfassenden grafischen Upgrades, technischen Verbesserungen und Quality-of-Life-Features soll die Neuauflage das Originalgefühl bewahren und gleichzeitig den heutigen Standards gerecht werden.
Die Handlung von Deus Ex Remastered bleibt dem Original treu. Im Jahr 2052 steht die Welt kurz vor dem Zusammenbruch: Gesellschaften geraten ins Wanken, tödliche Plagen breiten sich unkontrolliert aus und geheime Organisationen ziehen im Hintergrund die Fäden. Inmitten dieses Chaos übernehmt ihr die Rolle von JC Denton, einem nano-augmentierten Agenten von UNATCO, der für Stabilität sorgen soll. Doch schon bald enthüllt ihr eine Verschwörung, die weit über eure Mission hinausgeht und zu einem Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte führt.
Dank der Neuauflage können sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger die dichte Atmosphäre, das komplexe Gameplay und die wegweisende Entscheidungsfreiheit von Deus Ex neu erleben. Mit dem Remaster wird ein Meilenstein der Videospielkultur in moderner Form wieder zugänglich gemacht und für kommende Jahre bewahrt.
Das Remaster ist eigentlich ein gutes Zeichen: Embracer lässt oft erst Remaster erstellen um zu schauen, wie es die Käuferschicht annimmt.
Wenn es wie bei Darksiders 1+2 und Titan Quest gut ankommt, dann erscheinen Nachfolger.
Hoffentlich wird auch die Steuerung überarbeitet, damit es sich nicht wie ein Spiel aus dem Jahre 2000 anfühlt
Hatte das schon im anderen Thread gepostet, aber mMn wäre da mehr möglich gewesen. Selbe auch bei der Soul Reaver Collection..
Da merkt man erst richtig, dass nicht Aspyr gelobt werden sollte für die Tomb Raider Collections, sondern die Leute bei Saber..
Und wieder ASSpyre… Also ein weiteres Liebloses cash grab remastered… Schade.
Manchmal sollte es man beim originalen lassen.. bei den meisten remastered Games kommt nie dieses Spielgefühl auf, wie wir es damals hatten.. ganz ehrlich, wer will wirklich dieses schlechte Remaster spielen? Sorry, bin da ehrlich..
Deus Ex war schon damals kein grafischer Überflieger und man hat es wegen dem Gameplay gespielt.
Ich war total überrascht das es dieses Remaster gibt. Ich hab das Original gespielt und war total begeistert. Ich hoffe nur das es auf moderne Steuerung angepasst wird. Hab richtig Lust es dann noch einmal zu spielen.
Da ich erst mit Deus Ex 2 eingestiegen bin, guck ich mir das evtl. an. Sofern gut gemacht oder preislich gerechtfertigt.
Gekauft! Hab ich ewig nicht mehr gespielt und jetzt wo in Sachen DX sowieso tote Hose ist… Hoffentlich sind die Spielmechaniken inzwischen nicht zu altbacken.
Über eine Fortsetzung von Mankind hätte ich mich mehr gefreut. Aber da diese nie erscheinen wird, werde ich vielleicht dieses Remake mal zulegen. Ich merke mit dem Schreiben dieses Kommentars, dass wieder zu viel Interessantes für mich erscheint.
Ich glaube bei der angestaubten Optik wäre ein Remake besser gewesen. So sieht es aus wie ein PC Spiel mit Mods