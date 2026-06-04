Deutsche Charts: 007 First Light erobert Platz 1 der Games-Charts

Die aktuellen deutschen Games-Charts von GfK Entertainment zeigen einen neuen Spitzenreiter. 007 First Light sichert sich in der Gesamtwertung den ersten Platz und verdrängt damit mehrere aktuelle Top-Titel auf die hinteren Ränge.
Das Action-Adventure rund um den jungen James Bond, gespielt von Patrick Gibson, setzt sich im plattformübergreifenden Ranking gegen Titel wie Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden und Yoshi and the Mysterious Book durch. Während diese auf den Plätzen zwei und drei landen, übernimmt 007 First Light die Führung der Charts.
Auch auf der PlayStation 5 sorgt der Titel für Bewegung. Dort wird der bisherige Spitzenreiter LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters auf Platz zwei verdrängt. Auf der Xbox Series-Hitliste zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Hier bleibt Forza Horizon 6 weiterhin an der Spitze und behauptet sich gegen die Konkurrenz.
In den weiteren Plattformwertungen bleiben die Spitzenpositionen stabil. Yoshi and the Mysterious Book führt weiterhin die Nintendo Switch 2 Charts an, während Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden die Switch-Hitliste dominiert. Auf PS4 bleibt GTA V auf Platz eins, während der Landwirtschafts-Simulator 25 die PC-Charts anführt.
Damit bestätigt sich erneut die starke Nachfrage nach etablierten Marken ebenso wie nach neuen Blockbustern, die sich schnell an die Spitze der jeweiligen Plattform-Charts setzen können.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Glückwunsch ist auch ein gutes Spiel habe die Story genossen
Ja definitiv, schöne Umsetzung. Auch wenn ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht hätte so wie Maschine Games bei Indiana Jones. Werde mal den zweiten Durchlauf auf schwer und ohne Hilfen und Hud probieren.
007 Spiel ohne deutsche Sprachausgabe…
007 wird wie fast jede Neuveröffentlichung stark abstürzen, die paar physischen Verkäufe sind ja eher bedeutungslos.
Auf Steam sind bereits sinkende Spielerzahlen zu erkennen und der Peak hat sich im Vergleich zur letzten Woche halbiert. Meine Freunde haben es bereits durch und haben von einer Spielzeit zwischen 8-12 Stunden gesprochen, mit nicht wirklich motivierendem Wiederspieltwert.
Nächste Woche bekomme ich die Disc ausgeliehen und kann es dann selbst durchspielen. Damit spare ich mir den Kauf und muss auch nicht auf einen Sale zu warten.
Die Unternehmen hassen dich dafür 😅👍.
Ich hatte ja vorbestellt und war voller Vorfreunde als 007-Fan. Aufgrund zu viel Hitman und fehlender Synchro habe ich kurz vor Release storniert. IOI hätte es ja besser machen können, dann hätte ich auch gekauft 😎
Ich bin noch mitten drin. Die ersten 5-6h fand ich stark. Aktuell bin ich in einem Level was mich nicht so ganz abholt (rund um 009), bin aber gespannt wies weitergeht und durchaus positiv gestimmt.
Freut mich das so etablierte Charaktere wie Batman und James Bond immer noch so erfolgreich sind. Forza Horizon 6 ist ein richtiger Erfolg für die XBOX. Was liest man immer noch? GTA V. Einfach crazy😂😂😂
Kann man an den physischen, deutschen Spiele Charts aber nicht unbedingt festmachen.
Klar, Deutschland ist klein gegenüber den weltweiten Zahlen.
Ja, da aktuell auch kein XY Simulator kam, war auch 0 Konkurrenz.
Da reichen wohl nicht mal 100 Exemplare die verkauft werden müssten.
Naja. GTA V ist auch bei den digitalen Käufen ganz weit vorne 🫠😅
007 soll laut Alinea Analytics mittlerweile bei 2,2 Mio Verkäufen liegen.
Und 007 First Light hätte mit Sicherheit noch mehr verkaufen können. Ich hatte ja selbst auch vorbestellt und dann aufgrund der zu vielen Hitman-Spielelemente und fehlenden deutschen Synchro kurz vor Release storniert.
Ein Kapitel hatte ich ja auch schon bei einem Freund spielen können und war wie im Vorfeld befürchtet auch nicht wirklich überzeugt vom Spiel. Nächste Woche bekomme ich die Disc jetzt ausgeliehen und kann dann selbst komplett durchspielen und mir den Kauf im Sale sparen.
Finde es auch sehr komisch das man keine Synchro bekommt. Gerade bei einem Bond Titel.
Die Synchronisation ist kein Problem für mich, schaue meine Filme und allgemein Medien ja komplett auf Englisch.
Ich werde es mir kaufen, aber später. Aktuell gibt es einfach zu viele großartige Spiele auf der XBOX zu zocken.
Dir wünsche ich noch viel Spaß damit🙂
Naja spätestens im September wird es ja dann auch wieder sehr viel.
Glückwunsch an 007 First Light. 🥳 Da ich es hier leider nicht gewonnen habe, werde ich weiterhin auf einen Sale warten. 🙂
Forza Horizon 6. 👌🏻❤️
Ich warte auf einen Sale , ich mag die Games von IO aber gerne. Daher wird Bond irgendwann mitgenommen
Glückwunsch, das Spiel soll auch ganz gut sein.
Für einen verkappten Hitman-/Uncharted-/Watch Dogs-/MGS-/Verschnitt … lediglich mit 007-Thematik versehenem … gar nicht einmal so schlecht. Mich persönlich tangiert das Spiel nur ganz am Rande. Schaue mir aktuell das LP von Nils Bomhoff an. Das reicht für mich… 🫡
Müsste jetzt bei den letzten Missionen sein in 007. Zwischenzeitlich hatte ich dann meine Schwierigkeiten, da das Game auch seine Ecken und Kanten hat aber mittlerweile ist es ein Anwärter für mein persönliches Game of the Year und ich bin mir sicher, dass wir das Spiel auch bei den TGA wiedersehen werden in der ein oder anderen Kategorie.
Ein wirklich großartiges James Bond-Abenteuer!
Leider ist die Disk-Version großer Murks! Man kann nur die erste Mission spielen und muss dann nen Patch laden, damit der Rest freigeschaltet wird.
Warum soll man da überhaupt noch eine Disk kaufen?
Und eine CE wird dadurch mMn auch komplett abgewertet.
Absolut verdient!