Deutsche Charts: 007 First Light erobert Platz 1 der Games-Charts

Die aktuellen deutschen Games-Charts von GfK Entertainment zeigen einen neuen Spitzenreiter. 007 First Light sichert sich in der Gesamtwertung den ersten Platz und verdrängt damit mehrere aktuelle Top-Titel auf die hinteren Ränge.

Das Action-Adventure rund um den jungen James Bond, gespielt von Patrick Gibson, setzt sich im plattformübergreifenden Ranking gegen Titel wie Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden und Yoshi and the Mysterious Book durch. Während diese auf den Plätzen zwei und drei landen, übernimmt 007 First Light die Führung der Charts.

Auch auf der PlayStation 5 sorgt der Titel für Bewegung. Dort wird der bisherige Spitzenreiter LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters auf Platz zwei verdrängt. Auf der Xbox Series-Hitliste zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Hier bleibt Forza Horizon 6 weiterhin an der Spitze und behauptet sich gegen die Konkurrenz.

In den weiteren Plattformwertungen bleiben die Spitzenpositionen stabil. Yoshi and the Mysterious Book führt weiterhin die Nintendo Switch 2 Charts an, während Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden die Switch-Hitliste dominiert. Auf PS4 bleibt GTA V auf Platz eins, während der Landwirtschafts-Simulator 25 die PC-Charts anführt.

Damit bestätigt sich erneut die starke Nachfrage nach etablierten Marken ebenso wie nach neuen Blockbustern, die sich schnell an die Spitze der jeweiligen Plattform-Charts setzen können.