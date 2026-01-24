Deutsche Charts: Animal Crossing: New Horizons mit starkem Comeback

Animal Crossing: New Horizons meldet sich mit einem starken Comeback in den deutschen Games-Charts zurück.

Animal Crossing: New Horizons hat vielen Menschen die Corona-Zeit erleichtert und gilt als eines der erfolgreichsten Videospiele überhaupt.

Nun meldet sich die Lebenssimulation mit einem umfangreichen Update zurück, das u. a. ein neues Resort-Hotel, Schlummerinseln und diverse Crossover-Kooperationen umfasst.

Außerdem ist auch eine Version für Nintendos Next-Gen-Konsole erschienen, die Pokémon-Legenden: Z-A nun vom Thron der offiziellen deutschen Switch 2-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, stößt. Im plattformübergreifenden Ranking ist hinter Minecraft der zweite Platz drin, während in der Switch-Hitliste der achte Platz verteidigt wird.

Mit Split Fiction (drei) und Astro Bot (vier) kehren zwei Longseller in die Top 5 der PS5-Auswertung zurück.

An den abermaligen Abräumern Ghost of Yotei und Avatar: Fire and Ash – From the Ashes Edition beißen sie sich aber die Zähne aus. Von Verteidigung auf Angriff wechselt die Fußball-Simulation EA Sports FC 26, die den PS4-Thron zurückerobert. Die übrigen Spitzenreiter lauten wie gehabt Mafia: The Old Country (Xbox Series) und Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).

  1. Robilein 1205690 XP Xboxdynasty Legend Platin | 24.01.2026 - 12:09 Uhr

    Wahnsinn was Microsoft da mit Minecraft für einen Goldesel im Portfolio hat. Mich freut es auch das sich die Avatar: Fire and Ash – From the Ashes so gut verkauft. Von vorne bis hinten eine unfassbar runde Sache, wie der Film. Einige Kritik an beiden kann ich null nachvollziehen und ist teilweise auch unberechtigt. Mafia: The Old Country ist wohl echt gut. Verkauft sich wunderbar auf der Series X.

    0
    • DBGHSKuLL 20590 XP Nasenbohrer Level 1 | 24.01.2026 - 12:35 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ich denke, dass die Kritik schon berechtigt ist und wir glaube ich jeden verstehen können, der dieser Art von Open World Titeln überdrüssig ist.

      0
      • Robilein 1205690 XP Xboxdynasty Legend Platin | 24.01.2026 - 12:58 Uhr
        Antwort auf DBGHSKuLL

        Das mit der „Ubisoft-Formel“ zum Beispiel empfinde ich eher als Quatsch. Das Spiel hat so viel mehr.

        0
    • Gunslinger 39750 XP Bobby Car Rennfahrer | 24.01.2026 - 12:54 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Bei minecraft wundert es mich eigentlich nicht. Man hat halt quasi unbegrenzte Möglichkeiten und kommt auch nach längerer Pause wieder gut rein und ist dann auch schnell wieder angefixt

      0
      • Robilein 1205690 XP Xboxdynasty Legend Platin | 24.01.2026 - 13:00 Uhr
        Antwort auf Gunslinger

        Ja stimmt, hast du schon recht. Was auch cool ist das die Generationen einfach mitgehen damit. Viele Kinder von denen die es sonst gespielt haben spielen es auch. Das Spiel hält sich dadurch echt konstant bei den Verkaufszahlen.

        0
    • RumRoGERs 120505 XP Man-at-Arms Bronze | 24.01.2026 - 16:13 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Avatar ist generell so eine komische Marke finde ich.
      Die Filme sind ja unfassbar erfolgreich aber sie haben kaum Einfluss auf die Popkultur.

      0
  3. Katanameister 305800 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.01.2026 - 12:38 Uhr

    Ein paar konkrete Zahlen wären mal was oder der Anteil in Prozent im Vergleich zu digitalen Spielen.

    0
    • goodman 666 7075 XP Beginner Level 3 | 24.01.2026 - 13:59 Uhr
      Antwort auf MeisterMichl

      Normalerweise denk ich schon . Denn das Update ist soweit ich weiß umsonst für die Switch 1 . Und für die Switch 2 kostet das Update mit zusätzlichen Verbesserungen 5 Euro im eShop sofern man Animal crossing schon besitzt

      0

