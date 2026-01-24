Deutsche Charts: Animal Crossing: New Horizons mit starkem Comeback

Animal Crossing: New Horizons meldet sich mit einem starken Comeback in den deutschen Games-Charts zurück.

Animal Crossing: New Horizons hat vielen Menschen die Corona-Zeit erleichtert und gilt als eines der erfolgreichsten Videospiele überhaupt.

Nun meldet sich die Lebenssimulation mit einem umfangreichen Update zurück, das u. a. ein neues Resort-Hotel, Schlummerinseln und diverse Crossover-Kooperationen umfasst.

Außerdem ist auch eine Version für Nintendos Next-Gen-Konsole erschienen, die Pokémon-Legenden: Z-A nun vom Thron der offiziellen deutschen Switch 2-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, stößt. Im plattformübergreifenden Ranking ist hinter Minecraft der zweite Platz drin, während in der Switch-Hitliste der achte Platz verteidigt wird.

Mit Split Fiction (drei) und Astro Bot (vier) kehren zwei Longseller in die Top 5 der PS5-Auswertung zurück.

An den abermaligen Abräumern Ghost of Yotei und Avatar: Fire and Ash – From the Ashes Edition beißen sie sich aber die Zähne aus. Von Verteidigung auf Angriff wechselt die Fußball-Simulation EA Sports FC 26, die den PS4-Thron zurückerobert. Die übrigen Spitzenreiter lauten wie gehabt Mafia: The Old Country (Xbox Series) und Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).

