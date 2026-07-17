Deutsche Charts: Assassin’s Creed Black Flag Resynced startet mit Dreifach-Erfolg in den Games-Charts

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Assassin’s Creed Black Flag Resynced übernimmt gleich mehrere Spitzenplätze in den deutschen Games-Charts.

Ein erfolgreicher Verkaufsstart beschert Assassin’s Creed Black Flag Resynced gleich mehrere Spitzenplätze in den offiziellen deutschen Games-Charts von GfK Entertainment. Das Remake des 2013 erschienenen Piraten-Abenteuers sichert sich sowohl plattformübergreifend als auch auf der Xbox Series X|S die Spitzenpositionen.

Im plattformübergreifenden Ranking belegt Assassin’s Creed Black Flag Resynced die ersten beiden Plätze. Auch in den Xbox-Series-Charts führt das Actionspiel das Feld an und verdrängt den bisherigen Spitzenreiter Forza Horizon 6, der auf Rang drei zurückfällt.

Auf der PlayStation 5 übernimmt das Piraten-Abenteuer ebenfalls die Spitzenposition. 007 First Light, der Gewinner der Vorwoche, rutscht auf den zweiten Platz ab.

Weitere Neueinsteiger gibt es ebenfalls: Der im Stil klassischer Zeichentrickfilme der 1930er-Jahre gestaltete Ego-Shooter Mouse: P.I. for Hire steigt auf Platz drei der PS5-Charts ein. Das JRPG Echoes of Aincrad folgt auf Rang vier.

Auf der Nintendo Switch 2 übernimmt Mario Kart World die Führung und verdrängt Star Fox auf Platz zwei. Außerdem schaffen Digimon Story Time Stranger auf Rang sieben und Mouse: P.I. for Hire auf Rang zehn den Sprung in die Top 10.

In den Switch-Charts tauschen Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden und Minecraft die Plätze eins und zwei, während auf dem PC weiterhin Landwirtschafts-Simulator 25 und Gothic 1 Remake die meistverkauften Spiele bleiben.

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1 Kommentar Added

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  1. de Maja 359365 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 17.07.2026 - 17:44 Uhr

    Auch geil das Bugs aus dem Original eins zu eins übernommen wurden, Ubi kann es halt 👍
    Und dieser komische Animus Shop ist auch ein Witz, ne bestimmte Waffe bekommt man nur wenn man in Shadows reinschaut.

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