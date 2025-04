Deutsche Charts: Assassin’s Creed Shadows bleibt an der Spitze

Zwei prominente Neueinsteiger stürmen in die offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Doch so richtig gefährlich werden The First Berserker: Khazan und Atomfall den aktuellen Top-Games nicht. Während das Action-RPG den dritten Platz erobert, kämpft sich der Survival-Kracher an die vierte Stelle. Assassin’s Creed Shadows und Split Fiction verteidigen die Doppelspitze – und bilden auch im Xbox Series-Ranking weiterhin das Führungsduo.

Die Nintendo Switch-Hitliste färbt sich kunterbunt, denn die Deluxe Edition von Hello Kitty Island Adventure sorgt für viele Farbtupfer auf Position vier.

Das Podium besteigen Minecraft, Super Mario Party Jamboree und Mario Kart 8 Deluxe. Meistverkauftes PC-Spiel bleibt der Landwirtschafts-Simulator 25; bei den PS4-Titeln siegt wie gehabt GTA V.