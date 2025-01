Deutsche Charts: Astro Bot und Indiana Jones dominieren

Das neue Jahr beginnt so, wie das alte aufgehört hat – zumindest in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Diese listen mit Astro Bot und Indiana Jones und der Große Kreis dieselben Topseller wie Ende Dezember. Während der quirlige Roboter den PS5-Thron vor Black Myth: Wukong verteidigt, hat der legendäre Archäologe weiterhin den Xbox Series-Hut auf. Silber geht an den Landwirtschafts-Simulator 25, der wiederum die PC-Doppelspitze besetzt.

Auch das PS4-Ranking kommt äußerst spannungsarm daher. GTA V, Minecraft und The Last of Us Remastered bewachen hier das Podium. Die meistverkauften Nintendo Switch-Titel bleiben Super Mario Party Jamboree, Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Bros. Wonder.