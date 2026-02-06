Deutsche Charts: Avatar dominiert, Code Vein II debütiert

Games-Charts: „Avatar“ dominiert, „Code Vein II“ debütiert!

Die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erleben ihr blaues Wunder: Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes Edition erobert sowohl im PS5-Ranking als auch auf Xbox Series den ersten Platz.

Die vom Kinofilm Avatar: Fire and Ash inspirierte Erweiterung verdrängt PS5-Vorwochensieger Ghost of Yotei an die zweite Stelle – und hält selbst Neuzugang Code Vein II in Schach. Das in einer postapokalyptischen Welt angesiedelte Anime-Soulslike erkämpft sich zum Auftakt die Bronzemedaille.

Im Xbox Series-Ranking komplettieren die Deluxe Edition zum Action-Rollenspiel The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (zwei) und der bisherige Spitzenreiter Mafia: The Old Country (drei) das Podium. Plattformübergreifend und auf Nintendo Switch führt kein Weg an Minecraft und Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 vorbei.

In den Switch 2-Charts übernimmt Pokémon-Legenden: Z-A die Krone von Animal Crossing: New Horizons (jetzt auf drei). Die übrigen beiden Tabellenführer heißen wie gehabt Grand Theft Auto V (PS4) und Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).

