Deutsche Charts: Battlefield 6 mit Dreifachsieg in Games-Charts

In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, jagt derzeit ein Highlight das nächste. Nachdem vor zwei Wochen EA Sports FC 26 die Spitze erobert hatte und anschließend von Ghost of Yotei abgelöst wurde, ist nun Battlefield 6 am Zug.

Der neueste Teil der 23 Jahre alten Shooter-Reihe ballert sich nicht nur auf den Thron des plattformübergreifenden Rankings, sondern holt auch PS5- und Xbox Series-Gold. Neben der Standard-Version überzeugt die Phantom Edition auf Rang vier der PS5-Auswertung.

Der zweitstärkste New Entry heißt Little Nightmares III – und bietet eine kreative Mischung aus Puzzlespiel, Adventure und Jump ’n’ Run. Für die beiden Freunde Low und Alone sind zum Auftakt die Positionen fünf (PS5), sechs (Switch 2) und neun (Switch) drin. Die beiden letztgenannten Rankings toppen abermals Donkey Kong Bananza bzw. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Unverändert bleiben auch die führenden Games auf PS4 (EA Sports FC 26) und PC (Landwirtschafts-Simulator 25).