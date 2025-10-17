Deutsche Charts: Battlefield 6 mit Dreifachsieg in Games-Charts

In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, jagt derzeit ein Highlight das nächste. Nachdem vor zwei Wochen EA Sports FC 26 die Spitze erobert hatte und anschließend von Ghost of Yotei abgelöst wurde, ist nun Battlefield 6 am Zug.
Der neueste Teil der 23 Jahre alten Shooter-Reihe ballert sich nicht nur auf den Thron des plattformübergreifenden Rankings, sondern holt auch PS5- und Xbox Series-Gold. Neben der Standard-Version überzeugt die Phantom Edition auf Rang vier der PS5-Auswertung.
Der zweitstärkste New Entry heißt Little Nightmares III – und bietet eine kreative Mischung aus Puzzlespiel, Adventure und Jump ’n’ Run. Für die beiden Freunde Low und Alone sind zum Auftakt die Positionen fünf (PS5), sechs (Switch 2) und neun (Switch) drin. Die beiden letztgenannten Rankings toppen abermals Donkey Kong Bananza bzw. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Unverändert bleiben auch die führenden Games auf PS4 (EA Sports FC 26) und PC (Landwirtschafts-Simulator 25).
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
War auch klar, im physischen Markt absolut dominant.
Glückwunsch EA. Man sieht, wenn man das liefert was die Community möchte, dann lohnt es sich. Ich hoffe das diese Verkaufszahlen auf andere Marken positive Auswirkungen haben werden, die EA teilweise zerstört hat.
Die meisten werden es sowieso digital gekauft haben, aber ja, wäre wünschenswert.
Mal schauen, wie lange Battlefield an der Spitze bleiben wird.
Bei den Verkaufszahlen war das klar! In 3 Tagen 7 Mios, irre. Das mal im Schnitt sagen wir 64 Dollar😅 bitte auf mein Konto überweisen
😅
Viele Cod spieler aus meiner Freundesliste zocken mittlerweile BF6, schon komisch mit anzusehen😅
Muss aber auch sagen, wenn ich im Shop auf Bo7 gehe, kann ich sehen, das 59 Personen aus meiner Liste Bo7 vorbestellt haben, also auch da haben viele noch bock drauf.
Siehst du das bei der Xbox oder bei der PlayStation?
Weil auf der PlayStation habe ich auch angeblich 17 Leute die bo7 vorbestellt haben, aber ganz viele davon sagen mir das sie das gar nicht gemacht haben.
Also muss es bei der PlayStation zB nur darum gehen wer die Beta gezockt hat
Auf der Playstation sehe ich 59 Leute haben vorbestellt, gesprochen habe ich mit denen nicht, das wäre ja krass, wenn es ne Art FOMO wäre🤣
Edit: Ich habe 2 Arbeitskollegen, ich frage die mal nächste Woche, ob die Bo7 vorbestellt haben, dann weiss ich es, ob das nur wegen der Beta ist.
Ich habe gerade auch im PS Store nachgeschaut über 45 meiner Freunde haben Black Ops 7 vorbestellt 😳 Einfach verrückt, wie stark Call of Duty zieht!
Ich denke mal die nächsten vier Wochen bleibt das so