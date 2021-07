Deutsche Charts: Bewährte Kost in den Games-Charts

Was haben GTA V, Die Sims 4 und Mario Kart 8 Deluxe gemeinsam? Sie sind allesamt schon mehrere Jahre alt – und stehen trotzdem (wieder) an der Spitze der offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Während der Open World-Bestseller aus dem Hause Rockstar Games die PS4- und Xbox One-Hitliste dominiert und EAs Lebenssimulation die PC-Krone verteidigt, besteigt das Nintendo-Rennspiel den Switch-Thron. Auch der 3DS-Führende, Animal Crossing: New Leaf, blickt bereits auf eine lange Historie zurück.

Die meistverkauften Next Gen-Titel haben ein deutlich früheres Erscheinungsdatum und hören auf die Namen Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) und It Takes Two (Xbox Series). Höchster Neuzugang ist in dieser Woche die Day One Edition des RPGs Dungeons & Dragons: Dark Alliance, die zum Auftakt die Positionen fünf (PS5) bzw. sieben (PS4) erreicht.