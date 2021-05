Deutsche Charts: Biomutant und Miitopia wirbeln Games-Charts durcheinander

Fest und flauschig geht’s nicht nur im bekannten Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz zu, sondern auch bei Biomutant. Das Kung-Fu-RPG hat allerlei fellige Kreaturen zu bieten, die sich durch ein postapokalyptisches Open World-Szenario kämpfen. In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, räumt der THQ Nordic-Titel gleich doppelt ab: Während auf PS4 der vierte Platz herausspringt, winkt in der Xbox One-Hitliste die Silbermedaille. Spitzenreiter bleibt jeweils Mass Effect (Legendary Edition). Das neu erschienene Unterwasser-Adventure Subnautica: Below Zero taucht an neunter Stelle der PS4-Auswertung unter.

Ähnlich kunterbunt wie Biomutant, aber deutlich kinderfreundlicher ist Miitopia, eine remasterte Version des ursprünglich bereits 2017 erschienenen 3DS-Rollenspiels. Im Nintendo Switch-Ranking stürzen sich die putzigen Charaktere auf Rang eins ins Abenteuer. Dahinter notieren Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Meistverkaufte 3DS-Produktion bleibt The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D, während sich Die Sims 4 in den PC-Charts behauptet. Bei den Next-Gen-Konsolen verteidigt Resident Evil Village die Krone vor Returnal (PS5) bzw. It Takes Two (Xbox Series).