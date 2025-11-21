Deutsche Charts: Black Ops 7 holt Triple, Anno 117 PC-Krone

Bei den deuschen Gaming-Charts startet Call of Duty: Black Ops 7 an der Spitze durch!

Abgedrehter Psycho-Trip statt wendungsreicher Spionage-Thriller: Call of Duty: Black Ops 7 wagt einen komplett anderen Story-Ansatz als sein Vorgänger.

Eine Sache bleibt allerdings gleich, und zwar das formidable Abschneiden in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Dort ballert sich das Action-Spiel, das neben der Kampagne auch einen Multiplayer- und Zombie-Modus beinhaltet, in drei Rankings an die Spitze, nämlich auf PS5, Xbox Series und der plattformübergreifenden Hitliste.

Nach sechs Jahren Wartezeit bringt Anno 117: Pax Romana frischen Wind in die beliebte Anno-Reihe.

Die Aufbau-Simulation lässt auf Platz eins der PC-Charts, Rang zwei der PS5-Auswertung und Position vier der plattformübergreifenden Tabelle die antike Welt der Römer wieder lebendig werden. Während Pokémon-Legenden: Z-A abermals die Nintendo Switch-Charts dominiert, verteidigt Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung den Switch 2-Thron. Das PS4-Podium setzt sich aus EA Sports FC 26, GTA V und Neuzugang Call of Duty: Black Ops 7 zusammen.