Deutsche Charts: Black Ops 7 holt Triple, Anno 117 PC-Krone

Abgedrehter Psycho-Trip statt wendungsreicher Spionage-Thriller: Call of Duty: Black Ops 7 wagt einen komplett anderen Story-Ansatz als sein Vorgänger.
Eine Sache bleibt allerdings gleich, und zwar das formidable Abschneiden in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.
Dort ballert sich das Action-Spiel, das neben der Kampagne auch einen Multiplayer- und Zombie-Modus beinhaltet, in drei Rankings an die Spitze, nämlich auf PS5, Xbox Series und der plattformübergreifenden Hitliste.
Nach sechs Jahren Wartezeit bringt Anno 117: Pax Romana frischen Wind in die beliebte Anno-Reihe.
Die Aufbau-Simulation lässt auf Platz eins der PC-Charts, Rang zwei der PS5-Auswertung und Position vier der plattformübergreifenden Tabelle die antike Welt der Römer wieder lebendig werden. Während Pokémon-Legenden: Z-A abermals die Nintendo Switch-Charts dominiert, verteidigt Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung den Switch 2-Thron. Das PS4-Podium setzt sich aus EA Sports FC 26, GTA V und Neuzugang Call of Duty: Black Ops 7 zusammen.
Da ich nicht weiß ob es heut noch eine extra news zum endgame zu BO7 geben wird schreib ich einfach mal hier ein paar Tips zum „endgame“ rein.
Generell läuft es so ab das man seine kompletten Fortschritt und seine gefundenen oder aufgewertet Waffen verliert wenn man komplett stirbt.
Komplett sterben bedeutet in diesen Fall das alle aus dem Team Tod sind in der Runde, man nicht mehr extrahieren kann oder einfach einen Disconnect bekommt. Dann heißt es komplett von vorne anfangen 🙁
Tips :
1. Währen die Waffen immer gleich bleiben kann man 4 verschiedene Oparatoren als „loadout“ wählen auf der rechten Seite. Jeder loadout beinhaltet einen speziellen char der nur in diesen „loadout“ auswählbar ist.
3. Besser wird man durch aufleveln, bedeutet auch je höher der char ist umso mehr Schaden macht man. Die Charakter Verbesserungen sind leider vollkommen random. Ein Waffen Level gibt es nur anhand der Farbe, macht aber nur bedingt Sinn. Die eigene Waffe kann man sich eh selbst zusammenstellen und ob die dan weis oder legendär ist macht keinen wirklichen Unterschied. Anders sieht es mit gefunden Waffen aus die je höher des Fundlevels mehr Aufsätze bieten. Exo Waffen sind deutlich besser als normale sind aber sehr selten und es kommt auf die perks an die sich darauf befinden. Exo Waffen wandern immer in den 2. Waffenslot wo sonst nur gefundene Waffen reinpassen und man kann nur eine Einzige besitzen.
4. Es gibt einen Endboss in der endzone der garantiert eine Exowaffe droopt und nur 1x im Match getötet werden kann. Durch den „Sterbetrick“ kann man den allerdings auch im Grunde mit Level 1 solo erledigen wenn man gut genug wäre. Es empfiehlt sich allerdings immer mal auf der map da rüber zu schielen ob den gerade irgendwelche Leute machen und dann sich im Zweifelsfall einfach anzuschließen.
5. „Sterbetrick“. Im Grunde ganz einfach und bietet 2 Vorteile. Solange noch 1 Teammate am Leben ist steigt man nach ca 30 Sekunden immer wieder neu in das Spiel ein, man stirbt also so nicht komplett. Bedeutet also das man in deutlich schwierigere Gebiete laufen kann und sich dort einem Team anschließen um zu „Anfang“ sich einfach bessere (mehr Aufsätze) Waffen zu besorgen. Gilt natürlich auf für die Exo Waffe des Endbosses. Birgt natürlich ein gewisses Risiko weil eben 1 teammate so lange noch weiterhin vorhanden sein muss und am Leben sein. Am Besten also im Zweifelsfall sich sofort wegdrücken und nicht das darauf warten das irgend jemand eines anderen Teams einen wieder aufhilft. Nachteil ist allerdings das man die aktuelle Aufgabe wo man gerade ausgeholfen hat verliert und erst einmal wieder seinen Teil dazu beitragen muss. 2. Vorteil ist das man nach diesem „Tod“ wieder so einsteigt wie zum Anfang des Spiels. Man kann also über die halbe Karte fliegen was gerade dann von Vorteil sein kann wenn man als low Level zum Endboss will um da mitzumachen.
6. Ein paar Charaktere bieten einen Skin fürs killen des Endbosses an. Welchen Level man selbst zu dem Zeitpunkt besitzt ist egal. Leider ist der bei allen betreffenden Charakteren gleich.
Interessant, wie CoD es immer wieder an die Spitze schafft. Gelddruckmaschine 💸