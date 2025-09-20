Deutsche Charts: Borderlands 4 pulverisiert Konkurrenz

Atemberaubende Kämpfe, schwarzer Humor, abgefahrenes Setting: Borderlands 4 bleibt der Linie der Reihe treu – und integriert trotzdem zahlreiche Neuerungen wie eine offene Spielwelt.
In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erobert der Loot-Shooter nun gleich drei Spitzenpositionen auf einmal. Während die Standard-Version im plattformübergreifenden Ranking die Krone vor Minecraft und auf PS5 das Zepter vor Mafia: The Old Country übernimmt, winkt in der Xbox Series-Auswertung dank Standard- und Deluxe Edition sogar der Doppelsieg. Mafia: The Old Country holt hier Bronze.
Als zweitstärkster PS5-Neuzugang schlittert die Eishockey-Simulation EA Sports NHL 26 hinter Vorwochensieger Cronos The New Dawn (drei) und Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (vier) an die fünfte Stelle.
Die Deluxe Edition zu Borderlands 4 debütiert auf Rang acht. Auch die Nintendo Switch 2-Charts präsentieren mit der Gold Edition des Sci-Fi-Abenteuers Star Wars Outlaws (drei) einen prominenten New Entry. An Donkey Kong Bananza (eins) und Super Mario Party Jamboree (zwei) führt aber weiterhin kein Weg vorbei.
Die restlichen Hitlisten kontrollieren abermals Minecraft (Switch), GTA V (PS4) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).
Die Leute die ich kenne feiern das Spiel, es soll viel Spaß machen.
So wie bei jedem großen neuen Release 🤗.
War ja zu erwarten, Cronos hält sich noch auf Platz 3, wird wohl weiter abstürzen die nächsten Wochen.
Ist aber auch ein wirklich tolles Spiel
Ich mag es
Gibt übrigens neue Shift Codes:
BSRT3-FTZBJ-K6BTW-JB3T3-WXT99
3ZXJB-53STT-56T3W-B3TT3-HTS95
Schönes Ding
Vlt irgendwann mal in nem Sale.
Könnte gut passen um die Zeit rund um den gta Release was zum spielen zu haben.