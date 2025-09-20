Deutsche Charts: Borderlands 4 pulverisiert Konkurrenz

Atemberaubende Kämpfe, schwarzer Humor, abgefahrenes Setting: Borderlands 4 bleibt der Linie der Reihe treu – und integriert trotzdem zahlreiche Neuerungen wie eine offene Spielwelt.

In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erobert der Loot-Shooter nun gleich drei Spitzenpositionen auf einmal. Während die Standard-Version im plattformübergreifenden Ranking die Krone vor Minecraft und auf PS5 das Zepter vor Mafia: The Old Country übernimmt, winkt in der Xbox Series-Auswertung dank Standard- und Deluxe Edition sogar der Doppelsieg. Mafia: The Old Country holt hier Bronze.

Als zweitstärkster PS5-Neuzugang schlittert die Eishockey-Simulation EA Sports NHL 26 hinter Vorwochensieger Cronos The New Dawn (drei) und Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (vier) an die fünfte Stelle.

Die Deluxe Edition zu Borderlands 4 debütiert auf Rang acht. Auch die Nintendo Switch 2-Charts präsentieren mit der Gold Edition des Sci-Fi-Abenteuers Star Wars Outlaws (drei) einen prominenten New Entry. An Donkey Kong Bananza (eins) und Super Mario Party Jamboree (zwei) führt aber weiterhin kein Weg vorbei.

Die restlichen Hitlisten kontrollieren abermals Minecraft (Switch), GTA V (PS4) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).