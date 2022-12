Deutsche Charts: Call of Duty: Modern Warfare II auf dem Thron

Ende Oktober eingestiegen, zu Weihnachten neuen Schwung geholt und nun den Doppelsieg perfekt gemacht: Call of Duty: Modern Warfare II sticht in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, derzeit besonders hervor.

Während der Ego-Shooter im Xbox Series-Ranking seinen Genre-Kollegen Far Cry 6 auf Distanz hält, verdrängt er in der PS4-Hitliste das Action-Adventure God of War Ragnarök an die zweite Stelle. Ex-Kriegsgott Kratos erobert wiederum das PS5-Zepter zurück.

Angesichts von Unmengen an Weihnachtsplätzchen kommt Nintendo Switch Sports gerade recht. Die Sportsimulation verteidigt ebenso souverän die Switch-Krone wie Pokémon Ultramond (3DS), der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC) und GTA V (Xbox One) die übrigen Tabellenspitzen.