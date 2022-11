Deutsche Charts: Call of Duty: Modern Warfare II holt das Triple

Äußerst treffsicher präsentiert sich Call of Duty: Modern Warfare II in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Der insgesamt 19. Teil der langlebigen Shooter-Reihe legt einen Fabelstart hin und erobert aus dem Stand die Spitze der PS5-, PS4- und Xbox Series-Auswertung.

Das Rollenspiel Mount & Blade II: Bannerlord erreicht als zweitstärkste Neuveröffentlichung die Positionen vier (Xbox Series) und fünf (PS4), während Genre-Kollege Star Ocean: The Divine Force auf PS5 den fünften Platz besetzt.

Einfach verhext ist das Switch-Ranking, in dem die dunkle Magierin Bayonetta dank Bayonetta 3 auf Rang zwei ihr Unwesen treibt. Nintendo-Ikone Mario rutscht mit Mario + Rabbids Sparks of Hope zwar von eins auf fünf, reicht die Krone aber an sich selbst weiter, denn Mario Kart 8 Deluxe saust zurück an die Pole-Position. In den Xbox One-Charts hält FIFA 23 den Kasten sauber – und den Angriffen von GTA V (zwei) und Call of Duty: Ghosts (drei) abermals Stand. Auf PC sind geschickte Hobby-Strategen gefragt: Victoria 3 überlässt Spielern die Kontrolle über ganze Nationen und taktiert sich hinter dem Landwirtschafts-Simulator 22 an die zweite Stelle. Beliebteste 3DS-Veröffentlichung ist Pokémon Ultramond.