Deutsche Charts: Call of Duty: Modern Warfare II landet Hattrick

Call of Duty: Modern Warfare II landet einen Hattrick in den deutschen Games-Charts.

Der physische Videospielmarkt legt nach der umsatzstarken Weihnachtszeit eine kleine Verschnaufpause ein. Dementsprechend ruhig geht’s auch in den offiziellen deutschen PS4- und Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, zu: Call of Duty: Modern Warfare II hält sich souverän auf dem Thron und erobert sogar noch das PS5-Zepter von God of War Ragnarök zurück. Das Action-Adventure rutscht an die zweite Stelle.

Longseller Grand Theft Auto V” feiert 2023 bereits sein zehnjähriges Bestehen, präsentiert sich als abermaliger Xbox One-Spitzenreiter und PS4-Vizesieger aber so frisch wie eh und je. Im Switch-Ranking ist von sportlichen Neujahrsvorsätzen noch nicht viel zu sehen: Nintendo Switch Sports rutscht hinter Mario Kart 8 Deluxe auf den Silberplatz. Meistverkauftes Computerspiel bleibt der Landwirtschafts-Simulator 22, während Pokémon Ultrasonne die 3DS-Hitliste anführt.