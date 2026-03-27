Deutsche Charts: Crimson Desert toppt PS5- und Xbox Series-Charts

Wer eine der größten Rollenspiel-Welten aller Zeiten erkunden möchte, auf mittelalterliche Fantasy-Action steht und mindestens 50 Stunden Zeit hat, sollte sich Crimson Desert nicht entgehen lassen.
Das Open-World-Adventure ist die Neuerscheinung der Stunde und toppt nun mühelos die offiziellen deutschen PS5- und Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Dank der Day One Edition und Deluxe Edition ist vor Bronzegewinner Resident Evil Requiem sogar jeweils der Doppelsieg drin. Im plattformübergreifenden Ranking reitet Söldneranführer Kliff an die Positionen zwei und fünf.
Zum dritten Mal in Folge ist Pokémon Pokopia nicht nur die meistverkaufte Switch-2-Produktion, sondern auch der erfolgreichste Titel insgesamt. Die übrigen Hitlisten dominieren alte Bekannte, nämlich Minecraft und Mario Kart 8 Deluxe (Switch), GTA V und Resident Evil 4 Remake (PS4) sowie die Standard-Version und Highlands Fishing Expansion des Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).
Dazu laden wir euch alle ein, bei unserem Crimson Desert-Gewinnspiel mitzumachen, bei dem ihr die Collector’s Edition im Wert von 299,99 € gewinnen könnt:
35 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe definitiv mehr Spielstunden in Crimson Desert als gesund ist… Ich zwinge mich langsam die Hauptstory zu spielen 😅
Das Spiel hat ne Hauptstory… 😉 😀
Spaß, verstehe was du meinst, in der tollen Spielwelt gibt es einfach viel zuviel zu entdecken 🙂
Für mich ist die Greymane-Story eigentlich die Hauptgeschichte.
Wobei es sich aktuell gerade auch mit der Hauptmission überschneidet.
Finde das Spiel sehr interessant, habe aber erstmal keinen Kopf dafür.
Ist es denn der ultimative Blockbuster?
Ich schaue mir erstmal noch bisschen was an.
Crimson Desert ist insgesamt wirklich gut. Für mich persönlich eine Achterbahn der Gefühle. Spaß und Frust wechseln sich hier stetig ab.
Am nervigsten ist die überladen Steuerung und die ganzen Grafikfehler.
Dagegen ist die Open World wirklich phänomenal und es gibt so viel witziges, schönes und geiles Zeug zu entdecken.
Das Spiel sieht schon spannend aus. Werde ich sicher irgendwann mal holen. Aber derzeit noch in Avatar Frontiers of Pandora beim letzten DLC From the ashes.
Ich werde noch paar Monate warten, bis dahin sind noch etliche Patches raus.
Das hat sich Crimson Desert verdient.
Es macht unglaublich viel Spaß in der Welt unterwegs zu sein. Es gibt überall was zu entdecken, was auch häufig mit den Spielmechaniken des Games einhergeht. Die Quests sind auch interessant und halten einen bei Laune. Ja, die Steuerung und die Einführung in das Game sind etwas zäh, aber das geht schnell vorbei.
Viele Tests werden dem Spiel meiner Meinung nach nicht gerecht und sind teilweise deutlich überzogen.
War auch erst skeptisch, aber lasst euch davon nicht abschrecken.