Deutsche Charts: Crimson Desert toppt PS5- und Xbox Series-Charts

Wer eine der größten Rollenspiel-Welten aller Zeiten erkunden möchte, auf mittelalterliche Fantasy-Action steht und mindestens 50 Stunden Zeit hat, sollte sich Crimson Desert nicht entgehen lassen.

Das Open-World-Adventure ist die Neuerscheinung der Stunde und toppt nun mühelos die offiziellen deutschen PS5- und Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Dank der Day One Edition und Deluxe Edition ist vor Bronzegewinner Resident Evil Requiem sogar jeweils der Doppelsieg drin. Im plattformübergreifenden Ranking reitet Söldneranführer Kliff an die Positionen zwei und fünf.

Zum dritten Mal in Folge ist Pokémon Pokopia nicht nur die meistverkaufte Switch-2-Produktion, sondern auch der erfolgreichste Titel insgesamt. Die übrigen Hitlisten dominieren alte Bekannte, nämlich Minecraft und Mario Kart 8 Deluxe (Switch), GTA V und Resident Evil 4 Remake (PS4) sowie die Standard-Version und Highlands Fishing Expansion des Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).

Dazu laden wir euch alle ein, bei unserem Crimson Desert-Gewinnspiel mitzumachen, bei dem ihr die Collector’s Edition im Wert von 299,99 € gewinnen könnt: