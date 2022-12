Autor:, in / Deutsche Charts

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion übernimmt das Zepter in den deutschen Gaming Charts.

Über 14 Jahre hat der PSP-Klassiker Crisis Core: Final Fantasy VII schon auf dem Buckel. Höchste Zeit für eine Neufassung, die jetzt unter dem Namen Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion auf den Markt gekommen ist.

Das komplett überarbeitete Action-Rollenspiel macht nicht nur optisch was her, sondern verkauft sich auch prächtig: In den offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, springt aus dem Stand der erste Platz heraus. Zusätzlich winken die Xbox Series-Silbermedaille sowie PS4-Bronze.

Der Bestseller-Shooter Call of Duty: Modern Warfare II holt neuen Schwung, erobert den Xbox Series-Thron zurück und ist PS4-Vizesieger hinter God of War Ragnarök. Im Xbox One-Ranking gibt nun Grand Theft Auto V den Takt vor. Die weiteren Spitzenpositionen bleiben unangetastet – und gehen abermals an den Landwirtschafts-Simulator 22 (PC), Nintendo Switch Sports (Switch) und Pokémon Ultramond (3DS).