Deutsche Charts: Cronos: The New Dawn ballert sich an PS5-Spitze

Mutierte Monster, klaustrophobische Kulissen, mysteriöse Zeitanomalien: Cronos: The New Dawn ist nichts für schwache Nerven. Das neueste Spiel des polnischen Entwicklerstudios Bloober Team bietet atmosphärischen Survival-Horror à la Dead Space – und sorgt nun auf Platz eins der offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, für viel Gruselstimmung.
Vorwochensieger Metal Gear Solid Delta: Snake Eater rutscht an die dritte Stelle; Mafia: The Old Country klettert von Rang fünf auf zwei.
Zwei weitere Neuzugänge machen der PS5-Hitliste ihre Aufwartung. Während die Basketball-Simulation NBA 2K26 an die vierte Position dribbelt, debütiert das Action-Adventure Hell is Us zwei Plätze dahinter.
Im Nintendo Switch 2-Ranking sorgen der Sci-Fi-Shooter Daemon X Machina: Titanic Scion (acht) und Cronos: The New Dawn (zehn) für frischen Wind.
Die Spitze besetzt abermals Donkey Kong Bananza, das auch den plattformübergreifenden Thron zurückerobert. Die übrigen Auswertungen dominieren Mafia: The Old Country (Xbox Series), Minecraft (Switch), GTA V (PS4) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cronos: The New Dawn werde ich mir irgendwann auch mal holen. Das soll richtig gut sein.
Sieht schon echt cool aus. Wahrscheinlich würde ich auch zuschlagen, aber habe schon die letzten Horror Shooter irgendwie alle nie wirklich gespielt . Das würde auch nur rumliegen
Mich würden die deutschen Xbox Charts interessieren , ob Cronos es dort auch bereits rein geschafft hat
Das würde mich auch interessieren welche Platzierung Cronos The New Dawn in den Xbox Charts belegt💚😉✌️.
Würde mich auch interessieren. Spiel ist auf alle Fälle interessant.
Hab inzwischen auch Lust auf das Spiel bekommen.
Von dem was ich so gehört hab soll es ein bisschen klassischer sein.
Begrenzte Munition, Inventarmanagement, eine Protagonistin, die sich in ihrem Anzug eher etwas träge bewegt, anstatt dass man mit Combos auf Gegner einprügelt. Klingt alles nach Dingen, die ich in einem Horror-Spiel mag.
Und was ich bisher von Bloober gespielt hab (Layers of Fear 1, Medium, Blairwitch) fand ich zwar nicht immer perfekt, aber es hatte auf jeden Fall alles seine Höhen und starken Momente. Silent Hill 2, was ich leider noch nicht spielen konnte, wurde ja von den Meisten auch anscheinend gut angenommen.
Cronos auf Platz 1 passt, wird sich zwar nicht so lange halten, aber immerhin jetzt mal 👍.
Verdient. Finde das Ding sehr cool. Bin mittlerweile wohl ziemlich am Ende vom 2ten Kapitel wenn man es so nennen will. 😅
Platz 1 ist doch gut, könnte aber nächste Woche wieder anders aussehen.
ok unerwartete gute Platzierung… aber wohl Nur auf PS5!?