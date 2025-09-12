Deutsche Charts: Cronos: The New Dawn ballert sich an PS5-Spitze

Cronos: The New Dawn ballert sich an die PlayStation 5-Spitze der deutschen Gaming-Charts!

Mutierte Monster, klaustrophobische Kulissen, mysteriöse Zeitanomalien: Cronos: The New Dawn ist nichts für schwache Nerven. Das neueste Spiel des polnischen Entwicklerstudios Bloober Team bietet atmosphärischen Survival-Horror à la Dead Space – und sorgt nun auf Platz eins der offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, für viel Gruselstimmung.

Vorwochensieger Metal Gear Solid Delta: Snake Eater rutscht an die dritte Stelle; Mafia: The Old Country klettert von Rang fünf auf zwei.

Zwei weitere Neuzugänge machen der PS5-Hitliste ihre Aufwartung. Während die Basketball-Simulation NBA 2K26 an die vierte Position dribbelt, debütiert das Action-Adventure Hell is Us zwei Plätze dahinter.

Im Nintendo Switch 2-Ranking sorgen der Sci-Fi-Shooter Daemon X Machina: Titanic Scion (acht) und Cronos: The New Dawn (zehn) für frischen Wind.

Die Spitze besetzt abermals Donkey Kong Bananza, das auch den plattformübergreifenden Thron zurückerobert. Die übrigen Auswertungen dominieren Mafia: The Old Country (Xbox Series), Minecraft (Switch), GTA V (PS4) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).