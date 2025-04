Deutsche Charts: Das sind die Entertainment-Bestseller im ersten Quartal 2025

Ob Stimmungslied, Superheldenfilm oder Samurai-Spiel: Die ersten drei Monate 2025 boten unzählige Unterhaltungs-Highlights. Die erfolgreichsten von ihnen hat GfK Entertainment in den offiziellen deutschen Quartals-Charts zusammengefasst.

Hier der Überblick:

Musik: Partyschlager schlägt Pop-Hit

Nur drei Spitzenreiter listen die Offiziellen Deutschen Single-Charts für das laufende Jahr. Und diese toppen nun auch die Quartalsauswertung, angeführt von Oimaras Partyhit Wackelkontakt, der bislang sieben Mal ganz oben stand. Auf den weiteren Positionen landen ROSÉ & Bruno Mars (APT., fünf Nummer-eins-Wochen) und Zartmann (Tau mich auf, zwei Nummer-eins-Wochen). Die Top 5 komplettieren Gracie Abrams (That’s So True, vier) und Lady Gaga & Bruno Mars (Die With A Smile”, fünf).

Bei den Alben gab es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, das schließlich Linkin Park (From Zero) gewinnen. Die US-Rocker setzen sich gegen Marathon-Läufer Roland Kaiser durch. Billie Eilishs Longseller Hit Me Hard And Soft holt Bronze, gefolgt von den Rappern FiNCH (SCHLUSS MiT LUSTiG, vier) und Kendrick Lamar (GNX, fünf). Nach wie vor sehr präsent ist Taylor Swift: Der Superstar bugsiert sechs Platten gleichzeitig in die Top 100, darunter The Tortured Poets Department (17) und Lover (22).

Video: Venom: The Last Dance tanzt sich an Spitze

Tom Hardy tanzt bzw. kämpft sich in die Herzen der Filmfans – und auf Platz eins der Blu-ray-Charts. Mit dem Superhelden-Kracher Venom: The Last Dance erzielt er außerdem die zweiterfolgreichste DVD im Zeitraum Januar bis März. Noch erfolgreicher war nur die deutsche Produktion Die Schule der agischen Tiere 3. Beide Top-5-Rankings erreichen der Action-Hit Gladiator II sowie der Musical-Streifen Wicked.

Games: Assassin’s Creed Shadows trumpft doppelt auf

Obwohl erst seit Ende März auf dem Markt, erobert Assassin’s Creed Shadows bereits Rang vier der plattformübergreifenden Konsolen-Quartalshitliste. Das Action-Adventure ist zudem der einzige PS5-Titel in der Top 5, die ansonsten von Switch-Spielen dominiert wird. Superstar Mario platziert sich dank Super Mario Party Jamboree (eins) und Mario Kart 8 Deluxe” (drei) gleich doppelt, während Donkey Kong Country Returns HD an die zweite Stelle hüpft.

Auf PC fährt der Landwirtschafts-Simulator 25 eine ertragreiche Ernte ein: Die Farmsimulation braust an die Positionen eins (Standard Edition) und drei (Collector’s Edition). Dazwischen rangiert ein erneut stark auftrumpfendes Assassin’s Creed Shadows.

Basis der Quartalsauswertung sind die Daten der Wochen 01-13.2025.