Deutsche Charts: Dead Space mit Doppeltreffer in Games-Charts

Wenn selbst dem Entwickler ein Spiel zu gruselig wird, schürt das natürlich die Neugier der Gaming-Community. Insbesondere, wenn es sich dabei um das Remake zu Dead Space handelt, das als Meilenstein im Survival-Horror-Genre gilt.

Die offiziellen deutschen PS5- und Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, toppt der EA-Titel jetzt mit Leichtigkeit – und ist noch dazu die erfolgreichste Produktion über alle Plattformen hinweg.

Als zweitstärkste Neuerscheinung zaubert sich Forspoken auf den Silberplatz der PS5-Auswertung. Hinter dem Fantasy-RPG rangieren God of War Ragnarök und die Complete Edition zum Kultspiel The Witcher 3, die zusätzlich Xbox Series-Bronze holt. Die PS4- und Xbox One-Hitliste dominiert Longseller GTA V, während der Landwirtschafts-Simulator 22 weiterhin seine Bahnen an der PC-Spitze dreht. Im Switch-Ranking verdrängt Mario Kart 8 Deluxe den Vorwochensieger Fire Emblem Engage an die fünfte Stelle.