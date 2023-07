Deutsche Charts: Diablo IV doppelt siegreich

Nicht die Übung, sondern die richtige Taktik macht den Meister – zumindest in den offiziellen deutschen PC Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Dort erobert das rundenbasierte Strategiespiel Jagged Alliance 3 mit viel Geschick (und vielen Verkäufen) aus dem Stand die Spitze. Hinter der Standard-Version überzeugt an zweiter Stelle die Tactical Edition, die auf weltweit 750 Exemplare limitiert ist. Bronze holt der Landwirtschafts-Simulator 22.

Im Switch-Ranking sorgt Everybody 1-2-Switch! für Partystimmung. Die Minispiele-Sammlung debütiert auf Rang vier, während The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe und Minecraft wie gehabt das Podium besetzen. Jeweils doppelt siegreich sind Diablo IV (PS5, Xbox Series) und Hogwarts Legacy (PS4, Xbox One).