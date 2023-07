Deutsche Charts: Diablo IV nach wie vor teuflisch heiß

Lediglich ein neues Spiel hat es in dieser Woche in die deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, geschafft: Pikmin 4. Und auf der Switch kommt das neue Abenteuer der kleinen, neugierigen Kreaturen besonders gut an. Mit vereinten Kräften und Strategiegeschick übernehmen sie direkt Platz eins und verdrängen The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom an die zweite Stelle.

Während die PC-Charts fest in der Hand von Jagged Alliance 3 bleiben, stehen die übrigen Konsolen ganz im Zeichen von Diablo IV und Hogwarts Legacy. Das Action-Rollenspiel führt auf PlayStation 5 und Xbox Series, der Fantasy-Titel aus dem Harry Potter-Universum liegt bei den Vorgängern PlayStation 4 und Xbox One vorne.