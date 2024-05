Deutsche Charts: Die schwächste Verkaufswoche seit Start des Panels

Autor:, in / Deutsche Charts

Seit vergangenem Sommer haben Retro-Fans ihren Spaß an Sea of Stars. Nun ist eine Retail-Version erschienen, die dem rundenbasierten Rollenspiel einen gelungenen Einstieg in die offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, beschert.

Auf Rang fünf landet das bei den Golden Joystick Awards und The Game Awards prämierte Abenteuer den höchsten und zugleich einzigen Neueinstieg. Die Doppelspitze besetzen weiterhin Stellar Blade und Marvel’s Spider-Man 2.

In der schwächsten Verkaufswoche seit Start des Panels im Jahr 2004 verteidigt GTA V sowohl die PS4-Krone als auch den Thron der Xbox Series- und Xbox One-Hitliste.

Im Nintendo Switch-Ranking bleibt Mario Kart 8 Deluxe auf der Überholspur, während der Landwirtschafts-Simulator 22 abermals das meistverkaufte PC-Spiel ist.