Deutsche Charts: Donkey Kong Bananza weiter affenstark

Auch in der dritten Verkaufswoche legt Donkey Kong Bananza eine affenstarke Performance an den Tag.

Das neueste Abenteuer des berühmten Nintendo-Gorillas lässt die Konkurrenz alt aussehen und verteidigt sowohl die Switch 2-Spitze als auch den Thron der plattformübergreifenden deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Insgesamt zweiterfolgreichster Titel ist Minecraft, das weiterhin die Switch-Auswertung dominiert.

PS5-Vorwochensieger Wuchang: Fallen Feathers lässt ordentlich Federn und zieht sich hinter Clair Obscur: Expedition 33 und EA Sports F1 25 an die dritte Stelle zurück.

Auf Xbox Series klettert RoboCop: Rogue City – Unfinished Business vom Bronze- auf den Silberplatz. Nur Assassin’s Creed Shadows stellt sich der Standalone-Erweiterung des 2023er-Hits RoboCop: Rogue City in den Weg. Die übrigen Rankings toppen GTA V (PS4) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).

