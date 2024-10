Deutsche Charts: Dragon Ball: Sparking! Zero kämpft sich an PS5-Spitze

In den aktuellen Deutschen Charts kämpft sich Dragon Ball: Sparking! Zero an die Spitze der PlayStation 5.

Über 17 Jahre hat es gedauert, bis die kultige Budokai Tenkaichi-Reihe fortgesetzt wird. Doch das Warten hat dank Dragon Ball: Sparking! Zero endlich ein Ende.

Der 3D-Prügler liefert atemberaubende Kämpfe, erhält umjubelte Kritiken und besteigt nun aus dem Stand den Thron der offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Im Xbox Series-Ranking debütieren Son Goku & Co. zwischen EA Sports FC 25 (eins) und Metaphor: ReFantazio (drei) an zweiter Stelle.

Neben Dragon Ball: Sparking! Zero starten drei weitere Neuveröffentlichungen in der PS5-Top 10. Während der Survival-Thriller Silent Hill 2 (drei) für Gruselstimmung sorgt und das Rollenspiel Metaphor: ReFantazio (vier) seine Fans bis zu 100 Stunden lang beschäftigt, greift die Boxsimulation Undisputed (sechs) zu den Fäusten. Weit weniger spektakulär kommen die übrigen Rankings daher, die von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo Switch), EA Sports FC 25 (PS4) und Far Cry Primal (PC) dominiert werden.