Deutsche Charts: Dreifach-Grusel mit The Quarry

Autor:, in / Deutsche Charts

Bei den deutschen Gaming-Charts positioniert sich The Quarry gleich dreimal an die Spitze.

Mit einem einzigen Schocker gibt sich The Quarry nicht zufrieden. Deshalb holt das Teen-Horror-Spiel in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, beinahe den Maximal-Erfolg heraus.

Sowohl im PS5- und PS4-Ranking als auch in der Xbox Series-Hitliste übernimmt der geistige Nachfolger des 2015er-Hits Until Dawn aus dem Stand die Spitze. Einzig auf Xbox One muss sich das aus 186 unterschiedlichen Enden bestehende Survival-Abenteuer hinter dem abermaligen Abräumer GTA V einordnen.

In der Nintendo Switch-Auswertung erfolgt der Anpfiff zu Mario Strikers: Battle League Football direkt an erster Stelle. Die actionreiche Fußball-Simulation ist sogar noch fitter als Nintendo Switch Sports, das Silber einheimst.

Die übrigen Charts dominieren wie gehabt Pokémon Ultrasonne (3DS) und der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC).