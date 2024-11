Deutsche Charts: Dreifachsieg für Call of Duty: Black Ops 6

Autor:, in / Deutsche Charts

Call of Duty: Black Ops 6 mit Dreifachsieg in den deutschen Games-Charts.

James Bond lässt grüßen: Der Action-Hit Call of Duty: Black Ops 6 liefert nicht nur spannende Multiplayer-Gefechte, sondern auch eine hollywoodreife Kampagne, die allerlei Spione, Schurken und Spezialagenten auf den Plan ruft.

Von vielen Fans als das beste Call of Duty seit Jahren gefeiert, landet der neueste Teil der Reihe einen Dreifachsieg in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Silber geht an EA Sports FC 25 (PS5, Xbox Series) bzw. GTA V (PS4).

Hellwach präsentiert sich die Deluxe Edition des Horror-Adventures Alan Wake 2, die auf Platz fünf (PS5) bzw. drei (Xbox Series) für Angst und Schrecken sorgt.

Die gleich zwei Abenteuer umfassende Sammlung Sonic X Shadow Generations erobert im Highspeed-Tempo die Positionen neun (Nintendo Switch), acht (PS5) und vier (Xbox Series). Meistverkaufter Switch-Titel bleibt Super Mario Party Jamboree, während der Landwirtschafts-Simulator 22 wie gehabt bei den PC-Spielen triumphiert.