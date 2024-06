Deutsche Charts: EA SPORTS F1 24 nimmt Tempo raus

Vor einer Woche noch souveräner Dreifach-Sieger, legt EA SPORTS F1 24 in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, nun einen Boxenstopp ein.

Die Rennsport-Simulation lässt sowohl The Last of Us Part II Remastered” (PS5) als auch GTA V” (PS4) vorbei – und parkt in beiden Rankings an zweiter Stelle.

Einzig auf Xbox Series überqueren Lewis Hamilton & Co. weiterhin als Erste die Ziellinie.

Beliebteste Nintendo Switch-Produktion und zugleich meistverkaufter Titel über alle Plattformen bleibt Paper Mario: Die Legende vom Äonentor.

Die Switch-Silbermedaille ergattert Mario Kart Kart 8 Deluxe. Während der Landwirtschafts-Simulator 22 abermals den PC-Thron besetzt, verteidigt GTA V das Xbox One-Zepter.