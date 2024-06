Deutsche Charts: EA SPORTS F1 24 rast zum Triple

Mit Charles Leclerc, Lewis Hamilton und Lando Norris versammelt EA gleich drei Formel 1-Stars auf dem Cover zu EA SPORTS F1 24.

Die Rennsport-Simulation selbst punktet ebenfalls dreifach – und zwar in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Dort legt der neueste Teil der Reihe den Turbo ein und rast sowohl im PS5-Ranking als auch auf Xbox Series und PS4 an die Pole-Position. Silber schnappt sich jeweils The Last of Us Part II Remastered (PS5), System Shock (Xbox Series) bzw. GTA V (PS4).

In der insgesamt stärksten Verkaufswoche seit zwei Monaten bleibt Paper Mario: Die Legende vom Äonentor die beliebteste Switch-Produktion und zugleich auch das erfolgreichste Spiel über alle Plattformen. Die übrigen Goldmedaillen heimsen GTA V (Xbox One) und der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC) ein.