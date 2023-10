Deutsche Charts: EA Sports FC 24 dribbelt zum Vierfachsieg

Die Sommerpause ist beendet und der Games-Markt meldet sich mit der zweitstärksten Verkaufswoche 2023 zurück.

Den größten Anteil daran hat natürlich die Fußball-Simulation EA Sports FC 24, der zugleich der zweitbeste Start des Jahres nach The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gelingt.

In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, besteigt der EA-Kracher aus dem Stand den PS5-, PS4-, Xbox Series- und Nintendo Switch-Thron. Silber holen jeweils Lies of P (PS5), Hogwarts Legacy (PS4), Starfield (Xbox Series) und Mario Kart 8 Deluxe (Switch).

Im PC Games-Ranking ist die Erntesaison noch lange nicht vorbei – und der Landwirtschafts-Simulator 22 braust zurück an die Spitze. Beliebteste Xbox One-Produktionen sind Hogwarts Legacy und Grand Theft Auto V.