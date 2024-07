Deutsche Charts: EA SPORTS FC 24 siegt bei Europas Halbjahrescharts

Autor:, in / Deutsche Charts

Die Fußball-Europameisterschaft bestimmte die sportliche Agenda der vergangenen Wochen – und bei den Videospielen führte ebenfalls kein Weg an König Fußball vorbei.

Wie die plattformübergreifende Halbjahresauswertung von GfK Entertainment zeigt, war EA SPORTS FC 24 europaweit das erfolgreichste Game der ersten sechs Monate 2024.

Der Ballsport-Kracher aus dem Hause Electronic Arts kam nicht nur insgesamt am besten an, sondern besteigt auch in sämtlichen der 17 untersuchten Länder, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien, den Thron der jeweiligen Halbjahreshitliste.

Für die zweit- und drittbeliebteste Veröffentlichung im Zeitraum Januar bis Juni 2024 zeichnet Nintendo-Ikone Mario verantwortlich, der dank Super Mario Bros. Wonder und Mario Kart 8 Deluxe doppelt abräumt. Ebenfalls häufig verkauft wurden der Longseller GTA V, das Eishockey-Spiel NHL 24 sowie das Action-Adventure Marvel’s Spider-Man 2.

EA SPORTS FC 24 holt Triple in Deutschland!

In den separat ermittelten, nach Plattform unterteilten deutschen Halbjahrescharts holt EA SPORTS FC 24 das Triple – und setzt sich auf PS5, PS4 und Xbox Series durch. Das Switch-Ranking dominiert Super Mario Bros. Wonder, während der Landwirtschafts-Simulator 22 auf PC am stärksten abschneidet. Gefragtester Xbox One-Titel der ersten sechs Monate war GTA V.

Basis der Sonderauswertung sind die Verkäufe von Video- und PC-Spielen im physischen Markt für die folgenden Länder: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Österreich, Schweiz, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.