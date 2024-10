Deutsche Charts: EA Sports FC 25 bleibt Spitzenreiter

Autor:, in / Deutsche Charts

EA Sports FC 25 bleibt in den deutschen Gaming-Charts der absolute Spitzenreiter.

Halloween steht bald bevor. Und während auf der Kinoleinwand Beetlejuice Beetlejuice und Speak No Evil für Gruselstimmung sorgen, verbreitet Until Dawn im Games-Markt Angst und Schrecken.

Der 2015er-Survival-Hit wurde komplett überarbeitet und erobert als Remake nun Platz drei der offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Dank EA Sports NHL 25 (fünf) und Sword Art Online: Fractured Daydream (acht) knacken zwei weitere Neuzugänge die Top 5.

Die mit Abstand meistverkaufte PS5-Produktion bleibt EA Sports FC 25. Der Fußball-Kracher verteidigt auch den Xbox Series- und PS4-Thron.

Gemeinsam mit dem abermaligen Nintendo Switch-Spitzenreiter The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom steuert der EA-Titel außerdem die Hälfte zum aktuellen Gesamtumsatz bei. PC-Platzhirsch ist wie gehabt der Landwirtschafts-Simulator 22, während GTA V das Xbox One-Ranking dominiert.