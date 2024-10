Deutsche Charts: EA Sports FC 25 mit Startrekord zum Hattrick

Der physische Games-Markt blickt auf die bislang stärkste Verkaufswoche 2024 zurück. Großen Anteil daran hat natürlich die Fußball-Simulation EA Sports FC 25, die den besten Start seit ihrem Vorgänger EA Sports FC 24 vor einem Jahr hinlegt.

In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, landet der EA-Kracher zudem den Hattrick. Damit stoßen Jude Bellingham & Co. die Vorwochensieger Astro Bot (PS5, zwei), Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Xbox Series, zwei) bzw. Star Wars Jedi: Survivor (PS4, drei) unsanft vom Thron.

Das ebenfalls neu erschienene Remake Disney Epic Mickey: Rebrushed sorgt für farbenfrohe Unterhaltung auf Rang drei des PS5-Rankings.

In der Nintendo Switch-Auswertung begnügt sich EA Sports FC 25 mit der Silbermedaille. Auch Mario Kart 8 Deluxe (drei) macht ehrfürchtig Platz für das Action-Adventure The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, das souverän die Spitze erobert.

Für Disney Epic Mickey: Rebrushed ist zum Auftakt die sechste Position drin. Die übrigen beiden Hitlisten dominieren abermals GTA V (Xbox One) bzw. der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC).