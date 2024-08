Deutsche Charts: Elden Ring bremst Gran Turismo 7 aus

Deutschland schwitzt, doch die Verkaufszahlen bei den Videospielen kommen deutlich weniger schweißtreibend daher.

Nach Abschluss der viertschwächsten Woche des laufenden Jahres sind daher auch in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, keine großen Sprünge zu erwarten. Während Mario Kart 8 Deluxe weiterhin das Switch-Ranking vor Luigi’s Mansion 2 HD anführt, bleibt GTA V der beliebteste PS4- und Xbox One-Titel.



In der PS5-Hitliste steht Gran Turismo 7 im Schatten von Elden Ring. Dank der Shadow of the Erdtree Edition hält das Open-World-RPG die Rennsimulation souverän in Schach. Auf PC ist nach einer kurzzeitigen Unterbrechung durch Remnant 2 die alte Ordnung wiederhergestellt. Eifrig wie eh und je beackert der Landwirtschafts-Simulator 22 die Doppelspitze.