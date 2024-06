Deutsche Charts: Elden Ring: Shadow of the Erdtree übernimmt

„Elden Ring – Shadow of the Erdtree” übernimmt Games-Charts

Elden Ring – Shadow of the Erdtree entführt seine Spieler in eine neue Welt, in der neue Waffen und Ausrüstung ausprobiert und neue Gegner bezwungen werden müssen.

In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, kommt das OpenWorld-Action-Rollenspiel hervorragend an und schnappt sich den Thron von Xbox Series und PS5. Weiterhin gut im Rennen ist EA Sports F1 2024, das auf beiden Konsolen an die zweite Stelle rast und Bronze auf der PS4 holt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” macht einen großen Satz nach vorn. In der letzten Woche noch auf Position zehn der Switch-Charts katapultiert es sich nun direkt auf Platz eins. Mario Kart 8 Deluxe und Paper Mario: Die Legende vom Äonentor rangieren dahinter.

Die Spitzenreiter auf den übrigen Konsolen heißen Grand Theft Auto V Premium Edition (PS4, Xbox One) und Landwirtschaftssimulator 22: Premium Editionw (PC).