Deutsche Charts: F1 2021 und Zelda führen Games-Charts an

F1 2021 und The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD erobern die Spitze der deutschen Gaming-Charts.

Über gleich zwei Top-Neuheiten können sich Gamer in dieser Woche freuen. Der Rennspaß F1 2021 geht auch im Jahr 2021 in eine neue Runde und rast in den deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, auf PS4, PS5 und Xbox Series zum Sieg. The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD hingegen macht auf der Switch vor Mario Kart 8 Deluxe das Rennen.

Bei den weiteren Positionen der einzelnen Konsolen geht es gemischt zu. GTA V Premium Edition und It Takes Two rangieren auf den Plätzen zwei und drei der PS4-Charts. Beim Nachfolger, der PS5, gehen diese an Ratchet & Clank: Rift Apart und Marvel’s Spiderman: Miles Morales. Xbox Series kommt mit It Takes Two (zwei) und Resident Evil Village” (drei) daher. Einzig in der Xbox One-Hitliste kann sich Vorwochen-Spitzenreiter GTA V Premium Edition behaupten.

In den PC-Charts trumpfen Die Sims 4 mal wieder auf und lassen den Landwirtschaftssimulator 19: Premium Edition hinter sich. Pokemon Ultramond und Animal Crossing: New Leaf Welcome Amiibo Selects tauschen im 3DS-Ranking die Plätze.