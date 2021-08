Deutsche Charts: F1 2021 verteidigt Pole-Position in Games-Charts

F1 2021 bleibt in den deutschen Games-Charts weiterhin an der Spitzenposition!

PS-stark, pfeilschnell und phänomenal erfolgreich: F1 2021 präsentiert sich in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, weiterhin in bestechender Form. Zum vierten Mal in Folge bekommt die versammelte Konkurrenz nur die Rücklichter der beliebten Rennsimulation zu sehen. Am besten machen ihre Sache noch Demon’s Souls (PS5), der Microsoft Flight Simulator (Xbox Series) und GTA V (PS4), die jeweils Silber einstreichen.

In einer äußerst ruhigen Verkaufswoche bleiben auch die Spitzenreiter der weiteren Plattformen allesamt unverändert. Es sind der Reihe nach GTA V (Xbox One), Die Sims 4 (PC), Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) und The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D (3DS). Olympische Spiele Tokyo 2020, das offizielle Videogame zu der am Sonntag zu Ende gegangenen Mega-Veranstaltung, bleibt auf den Plätzen zwei (Xbox One) bzw. drei (PS4) gefragt.