Deutsche Charts: F1 22 bleibt PS4- und Xbox One-Spitzenreiter

Deutsche Charts

Das Rennspiel F1 22 bleibt weiterhin Spitzenreiter in den deutschen Gaming-Charts für PlayStation 4 und Xbox One.

In zwei von vier Hitlisten musste F1 22 die Pole-Position zwar mittlerweile verlassen. In den offiziellen deutschen PS4- und Xbox One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, bleibt die Rennsport-Simulation dagegen weiter am Drücker.

Vizesieger ist jeweils GTA V, das auch auf PS5 (zwei) und Xbox Series (drei) eine gute Figur macht. Diese Rankings werden wiederum von Gran Turismo 7 bzw. Elden Ring angeführt.

Der erfolgreichste Neueinsteiger der aktuellen Woche ist eigentlich ein alter Bekannter. Ursprünglich bereits 1994 nur in Japan veröffentlicht, hat das Rollenspiel Live A Live ein grundlegendes Facelift erhalten und erobert nun Rang sieben der Nintendo Switch-Auswertung.

Das Podium setzt sich aus Nintendo Switch Sports, Mario Kart 8 Deluxe und Minecraft zusammen. Beliebteste 3DS-Produktion ist Animal Crossing: New Leaf, während der Landwirtschafts-Simulator 22 wie gehabt die PC-Charts dominiert.