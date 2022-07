Deutsche Charts: F1 22 rast zum Vierfach-Sieg

Nur wenigen Spielen gelingt es, in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, eine solche Dominanz an den Tag zu legen wie F1 22. Der neueste Aufschlag der Simulationsreihe fährt sich nicht nur in die Herzen der Motorportfans, sondern startet auch in vier Hitlisten von der Pole-Position. Die Rücklichter erblicken nun Gran Turismo 7 (PS5), LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (PS4, Xbox Series) sowie GTA V (Xbox One), die jeweils an zweiter Stelle rangieren.

Deutlich weniger PS als die Formel 1-Boliden haben die Mähdrescher, Traktoren und Erntemaschinen aus dem Landwirtschafts-Simulator 22 unter der Haube. Doch für den abermaligen Triumph im PC-Ranking reicht es allemal. Meistverkaufte Nintendo-Titel sind derzeit Nintendo Switch Sports (Switch) und Pokémon Ultramond (3DS).