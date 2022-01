Deutsche Charts: FIFA 22 verdrängt GTA5 auf der Xbox

Ob zusammengekauert im Sicherungsmodus, angriffslustig bei der Terroristenjagd oder taktisch beim Auffinden der Geisel bzw. Bombe: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege bietet packende Multiplayer-Gefechte für mittlerweile über 70 Millionen registrierte Spieler.

Nun ist der neueste Teil von Ubisofts langlebiger Shooter-Reihe erschienen, der sich direkt an die Spitze der offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ballert. Auf PS4 und Xbox Series springt für Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction zum Start der vierte Platz heraus.

Frisch aus der Winterpause sind mittlerweile nicht nur alle Teams der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, sondern auch FIFA 22 zurückgekehrt. Der Dauerbrenner verdrängt GTA V in der Xbox One-Tabelle an die zweite Stelle und verteidigt parallel die PS4-Krone.

Während das 3DS-Podium mit The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D, Animal Crossing: New Leaf und Pokémon Ultrasonne einmal auf den Kopf gestellt wird, bleiben die Pole-Positionen auf Nintendo Switch (Mario Party Superstars), Xbox Series (Forza Horizon 5) und PC (Landwirtschafts-Simulator 22) unangetastet.