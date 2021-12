Deutsche Charts: FIFA 22 wieder doppelter Spitzenreiter der Games-Charts

Autor:, in / Deutsche Charts

Die 18 Teams der Fußball-Bundesliga sind in deR verdienteN Winterpause. Der Ballsport-Spaß FIFA 22 dreht hingegen noch mal richtig auf: Mit frischem Schwung kickt sich der EA-Titel an die Spitze der offiziellen deutschen Xbox One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, zurück.

Noch dazu bleibt auf PS4 der Kasten sauber. Zweitplatzierter ist jeweils Battlefield 2042 (Xbox One) bzw. der Landwirtschafts-Simulator 22 (PS4).

In der PC-Hitliste fällt die Ernte des Landwirtschafts-Simulator 22 prächtig aus, denn das Farmspiel besetzt dank Standard- und Collector’s Edition weiterhin die ersten beiden Positionen. Auch Animal Crossing: New Leaf sitzt wie gehabt auf dem 3DS-Thron, während Mario Kart 8 Deluxe die Switch-Krone an Mario Party Superstars weitergibt.

Bei den restlichen Rankings machen Autospiele das Rennen: Destruction AllStars rast aus dem Stand an die PS5-Pole-Position; Forza Horizon 5 löst den Landwirtschafts-Simulator 22 an der Xbox Series-Spitze ab.