Deutsche Charts: Final Fantasy VII Remake Intergrade startet in Top 5

Final Fantasy VII gilt als Meilenstein der Videospielgeschichte – und hat auch nach fast drei Jahrzehnten nichts von seiner Faszination eingebüßt.
Dank der Remake-Trilogie erstrahlt der JRPG-Klassiker seit einigen Jahren im frischen Gewand, das den neuesten Port ebenfalls gut aussehen lässt: Final Fantasy 7 Remake Intergrade, erstmals 2021 für PS5 und PC erschienen, erobert als stärkste Neuerscheinung Platz 4 der offiziellen deutschen Nintendo Switch 2-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.
Noch weiter oben rangieren nur Animal Crossing: New Horizons, Pokémon-Legenden: Z-A und Donkey Kong Bananza.
Im Xbox Series-Ranking taucht Final Fantasy VII Remake Intergrade vorerst nicht auf. Hier verteidigen Mafia: The Old Country, Call of Duty: Black Ops 7 und Assassin’s Creed Shadows ihre Podiumsplätze.
Die drei Medaillen sowohl der plattformübergreifenden Auswertung als auch der Switch-Charts gehen an Minecraft, Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Party Jamboree. Während GTA V die PS4-Spitze zurückerobert, untermauern Ghost of Yotei (PS5) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC) jeweils ihren Führungsanspruch.
Wie FF7 Remake taucht nicht in den Charts auf ?
Und das obwohl der Square Enix Boss angeblich erfreut sei wie gut FF7 Remake von den Xbox Spielern aufgenommen worden sei?
Ich hab Fragen
Hallo lieber JohnWick.
Natürlich freue ich mich über die Spieler die unser Spiel auf der Xbox spielen. Und selbst wenn es nur ein einziger wäre würde ich das nicht sagen weil wir brauchen ja für unsere zukünftigen Spiele weiterhin Verkaufszahlen weil wir gemerkt haben das Sony uns viel zu wenig zahlt und wir mit der Summe der Verkäufe auf der Playstation einfach nicht zurecht kommen.
Natürlich könnte ich auch einfach die Wahrheit schreiben aber das würde ja jeden potentiellen Käufer abschrecken wenn ich sagen würde das ihr mir Scheiß egal seid und es nur darum geht das wir mit unseren Spielen genug Geld verdienen und ich möglichst viel davon in meine eigene Tasche stecken kann, wo eben die Playstation alleine nicht mehr ausreicht für und auch der PC durch unsere spätere Veröffentlichung nicht das gGelbe vom Ei war.
Natürlich könnte ich die Wahrheit schreiben und sagen das wir jetzt bei absolut jedem einschleimen und den Kopf so weit vor ihm verneigen in der Hoffnung das uns die Spieler wieder mögen und uns ihr vertrauen zurückgeben.
Aber natürlich darf ich das alles nicht machen weil die Wahrheit eben etwas ist welches unserem Unternehmen keine positive Resonanz einbringen würde also schleime ich weiterhin und tue so als würden wir alles nur für euch Spieler tun und natürlich seid ihr die einzigen für uns wichtigen Persönlichkeiten denen wir gerne zu Diensten sind und euch alle wünschen von den Augen ablesen würden auch wenn es uns innerlich ankotzt das wir das tun müssen um an euer Geld zu kommen.
So oder ähnlich könnte seine ehrliche ausfallen wenn er deine rethorische Frage überhaupt lesen würde und ehrlich drauf antworten würde, was natürlich in keinster Weise je passieren wird.
Geld regiert die Welt. Das war schon immer so. (so weit wir offiziell wissen) Der große Unterschied zu damals und heute ist nur, dass es immer weniger versteckt wird. Zum Thema. Ob in den Charts oder nicht.. bin froh das ich es auf Xe spielen darf. 😉
Sei dir ja auch gegönnt.
Nur was offiziell eben gesagt wird und was gedacht wird ist eben nicht das Gleiche.
Das ist wie in jedem Geschäft in das du gehst. Da kommt so ein arsch und macht den Verkäufer/Kassierer zur sau und der kann eben nicht anders als lieb zu sein im Normalfall. Aber eben nur nach außen hin. Und bei den ganz gro#en idt es nicht anders.
Keh höher die Stellung umso freundlich wird nach außen hin gewirkt weil man ja so tun muss als ob. Die tatsächliche Intention ist eine ganz andere.
Ich habe es schon auf der PS5 gespielt, sonst hätte ich es mir für die Xbox gekauft. Manche kaufen es vielleicht aus Prinzip nicht, weil sie uns haben jahrelang zappeln lassen auf der Xbox