Deutsche Charts: Final Fantasy VII Remake Intergrade startet in Top 5

Final Fantasy VII gilt als Meilenstein der Videospielgeschichte – und hat auch nach fast drei Jahrzehnten nichts von seiner Faszination eingebüßt.

Dank der Remake-Trilogie erstrahlt der JRPG-Klassiker seit einigen Jahren im frischen Gewand, das den neuesten Port ebenfalls gut aussehen lässt: Final Fantasy 7 Remake Intergrade, erstmals 2021 für PS5 und PC erschienen, erobert als stärkste Neuerscheinung Platz 4 der offiziellen deutschen Nintendo Switch 2-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Noch weiter oben rangieren nur Animal Crossing: New Horizons, Pokémon-Legenden: Z-A und Donkey Kong Bananza.

Im Xbox Series-Ranking taucht Final Fantasy VII Remake Intergrade vorerst nicht auf. Hier verteidigen Mafia: The Old Country, Call of Duty: Black Ops 7 und Assassin’s Creed Shadows ihre Podiumsplätze.

Die drei Medaillen sowohl der plattformübergreifenden Auswertung als auch der Switch-Charts gehen an Minecraft, Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Party Jamboree. Während GTA V die PS4-Spitze zurückerobert, untermauern Ghost of Yotei (PS5) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC) jeweils ihren Führungsanspruch.