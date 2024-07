Deutsche Charts: Flintlock mit göttlicher PS5-Performance

Flintlock: The Siege of Dawn legt einen großartigen Start bei den deutschen Gaming-Charts im PlayStation 5 Ranking hin.

Gottes Gnade darf man in Flintlock: The Siege of Dawn nicht erwarten. Das Action-RPG spielt in einer Welt, die von Gottheiten regiert wird, deren untote Legionen die Menschheit erbarmungslos unterdrücken.

Eine göttliche Performance legt allerdings die Deluxe Edition des anfängerfreundlichen Soulslikes selbst hin. In den offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, winkt an dritter Stelle der höchste Neueinstieg. Noch besser schneiden nur Gran Turismo 7 und die Shadow of the Erdtree Edition zu Elden Ring ab.

Äußerst überraschungsarm geht’s bei den übrigen Rankings zu. Während Luigi’s Mansion 2 HD den Switch-Thron vor Mario Kart 8 Deluxe verteidigt, bleibt GTA V das meistverkaufte PS4-, Xbox Series- und Xbox One-Spiel.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 dreht an der PC-Spitze weiterhin seine Runden.