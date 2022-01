Deutsche Charts: Forza Horizon 5 und der Landwirtschafts-Simulator 22 weiter oben

Autor:, in / Deutsche Charts

Voller Spannung warten Videospielfans auf A Plague Tale: Requiem, das die packende Geschichte der Geschwister Amicia und Hugo auf einer geheimnisvollen Insel fortführt. In den offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, macht nun aber erst mal der Vorgänger von sich reden: Obwohl bereits vor etlicher Zeit erschienen, stürmt A Plague Tale: Innocence an die Spitze der Hitliste und schert noch vor Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (zwei) und Kena: Bridge of Spirits (drei) ein.

Da erneut keinerlei Neuveröffentlichungen auszumachen sind, geht’s bei den weiteren Konsolen ziemlich entspannt zu. Forza Horizon 5 und der Landwirtschafts-Simulator 22 bleiben auf Xbox Series ebenso am Drücker wie GTA V und der Assassin’s Creed Odyssey + Origins Doppelpack auf Xbox One bzw. der Landwirtschafts-Simulator 22 und Die Sims 4 in der PC-Hitliste.

Meistverkaufter Switch-Titel ist abermals Mario Kart 8 Deluxe, während FIFA 22 den PS4-Thron zurückerobert und Pokémon Ultrasonne auf 3DS am meisten überzeugt.